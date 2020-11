<span style='text-decoration: underline;'>Motrani Azzedine (entraineur des jeunes)</span>:<br><span style='color:red;'>Un SOS pour trouver un emploi</span>

Malgré son expérience dans les catégories jeunes, il semble être pris dans les mailles d’un chômage récurent qu’il arrive difficilement à subir et pour cause ; étant à la tête d’une famille à nourrir, le jeune Motrani Azzedine est toujours à la croisée des chemins et n’arrive point à trouver sa voie du salut qui pour le moment, est devenue chimérique.

Avec une expérience professionnelle qui le met à l’avant-garde du métier d’éducateur au profit des jeunes , notre driver patenté a déjà fait ses dents en étant entraineur à l’Académie Football ( MSO) entre 2010 et 2016 sans oublier les autres Académies que sont celles de l’ASK Oran , CSD Oran et APC Oran accumulant ainsi, plusieurs années dans ce domaine avec en sus 10 ans , il a été aussi footballeur avec une douzaine d’années en jouant toutes les catégories , il a côtoyé les JSEA , SCMO , JSO,ASK , JSF et JSEN. Dans l’autre volet, il compense aussi son savoir- faire par divers diplômes obtenus dans le volet de la cuisine, de gestion d’entreprises (Germe), de secourisme et bien sûr bardé de plusieurs diplômes en football .Monsieur Motrani lance un appel aux entités nationales telles que la DJS , OPOW , Auberges , clubs ( surtout celles de la filière des jeunes ) sans omettre aussi des sociétés privées afin de lui trouver un emploi digne de ses potentialités et surtout d’une compétence qui tarde à le lui rendre, il nous a fait part qu’il attend fébrilement un appel pour mettre fin à un parcours du combattant qui, il faut le dire, l’a épuisé sur toutes les latitudes, lui qui a tout et tant donner pour un métier à vocation sportive , voici son numéro de mobile afin de soulager quelqu’un dans le besoin : 0782809173.

A.Remas