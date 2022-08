<span style='text-decoration: underline;'>Apc de Bethioua</span>:<br><span style='color:red;'>Un stade sera réalisé à Araba</span>

L’APC de Bethioua vient d’entamer les procédures nécessaires pour le lancement d’un projet d’aménagement d’un stade avec des gradins au douar Araba.Un stade sera réalisé à Araba L’APC de Bethioua vient d’entamer les procédures nécessaires pour le lancement d’un projet d’aménagement d’un stade avec des gradins au douar Araba.

Ce projet municipal rentre dans le cadre de toute une série d’infrastructures sportives qui seront réalisées à travers plusieurs localités de la wilaya d’Oran à l’image de Marsa Al-Hadjaj, Gdyel, Boutlelis, Oued Tlelat et Bir El Djir. «Le sport est un élément unificateur dans notre municipalité. Pour s’en convaincre, il n’y a qu’à voir l’engouement qui existe autour des rencontres sportives. Notre APC s’engage à investir un énorme budget dans la construction des infrastructures sportives», affirme un élu de l’APC de Bethioua.

«Dans notre commune, le sport occupe une large place. Pour que les clubs puissent évoluer dans de bonnes conditions, que les supporters les suivent avec ferveur, il faut des infrastructures sportives de qualité. Cela nécessite certes un certain investissement, mais au final les atouts seront au rendez-vous», estime cet édile municipal pour qui «les infrastructures sportives sont avant tout un lieu de rencontre». La construction d’infrastructures sportives répond à la tendance de plus en plus répandue de la pratique sportive en milieu rural qui contribue pleinement à la création du lien social et l’animation des différentes localités. Progressivement, l’équipement sportif tend à occuper une place centrale dans les projets d’aménagements et intègre une vocation de dynamisme. «Il est nécessaire de rompre avec la vision normative et sectorielle de la programmation traditionnelle, susceptible d’induire une inadéquation entre la conception des équipements et les usages des pratiquants. Dans une logique de dynamique inclusive et créatrice de lien social, l’équipement sportif doit être conçu pour un public plus large et intégrer différents espaces», poursuit cet élu. «Nos villes et nos villages ont besoin de constructions sportives. Les municipalités doivent absolument se pencher sur les bienfaits et l’utilité du sport notamment pour la jeune génération.

Il permet de s’épanouir d’où l’intérêt de construire des infrastructures adaptées pour tous. Que ce soient pour les vacances, les rencontres scolaires, les week-ends, les infrastructures sportives sont un véritable enjeu pour une agglomération, car elles participent à la dynamique sociale», souligne encore cet élu.«La réalisation d’installations sportives crée une vraie dynamique. Les jeunes pourront ainsi faire du sport tout près de chez eux dans de bonnes conditions.

Avec une piscine, un complexe sportif, un stade, une salle de sport, une commune peut se différencier d’une autre et offrir ainsi aux habitants des infrastructures adaptées afin d’y évoluer et profiter de tous les aménagements. C’est essentiel pour rendre une commune dynamique et vivante», ajoute notre interlocuteur. De nombreuses agglomérations ont choisi de privilégier le sport dans toute sa diversité et de proposer des équipements de proximité. Et cet élu de conclure: «L’enjeu aujourd’hui consiste a` proposer des installations ludiques et sportives ouvertes à tous.

Ces installations font désormais partie intégrante de l’aménagement des quartiers et peuvent prendre place dans les parcs et espaces verts, mais aussi dans les interstices du tissu urbain. Le sport est source de bien être, de valeurs, d’effort, d’investissement personnel, de respect de soi et des autres».

Imad. T