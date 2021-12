<span style='text-decoration: underline;'>PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT</span>:<br><span style='color:red;'>Un suivi pour lutter contre les points noirs</span>

La direction de l’environnement s’implique pour lutter contre la totalité des points noirs au niveau de la wilaya. Ainsi à Es Senia il a été recensé quelque vingt trois points noirs.

Ce sont des décharges illicites qui poussent et reviennent malgré les nombreuses campagnes de nettoyage et de désinfection qui se succèdent surtout durant cette période de crise sanitaire qui dure. Elles sont constituées de déchets ménagers, de cartons et d’emballage en plastique qui sont entassés et prennent de l’ampleur de jour en jour. A cet effet , ces services sensibilisent les citoyens et les commerçants qui exercent au niveau des quartiers pour ne pas laisser traîner à la fin de chaque journée leurs ordures n’importe où et n’importe comment d’une manière anarchique au niveau des coins des rues des quartiers et des impasses, et de les mettre juste au niveau des bacs à ordures installés pour la collecte et de contribuer aux opérations de généralisation du tri sélectif des déchets ménagers en l’adoptant dans les ménages pour faciliter l’opération de ramassage des détritus.Ces services procèdent à un suivi continu pour essayer de régler définitivement cet état de fait qui pose problème . Ces décharges sèment le désordre, polluent l’atmosphère et engendrent la prolifération des moustiques et des rongeurs .Cette action de lutte contre ces points noirs fait partie du programme de la protection et de la préservation de l’environnement et également des activités pour les préparatifs des jeux méditerranéens qui auront lieu au niveau de la wilaya d’Oran, où de grands efforts sont fournis pour donner une bonne image de la wilaya sur tous les plans pour un cadre de vie meilleur et pour accueillir les visiteurs étrangers dans un environnement convenable. Bekhaoudda Samira