<span style='text-decoration: underline;'>AND</span>:<br><span style='color:red;'>Un système de tri sélectif de déchets sera mis en place dans 3 wilayas</span>

L’Agence nationale des déchets (AND) mettra en application, prochainement, un système de tri sélectif des déchets au niveau des grands quartiers dans trois wilayas pilotes, avant sa généralisation progressive aux autres wilayas du pays.

C’est ce qu’à déclaré hier la directrice de la gestion intégrée des déchets à l’AND, Mme Fatma-Zohra Barça, toute en confirmant que le système de tri sélectif des déchets sera prochainement mis en application dans les wilayas d’Alger, Boumerdes et Oran dans le but de faciliter le recyclage des déchets. Selon elle, la généralisation de cette opération aux autres wilayas se fera «progressivement», car sa réalisation nécessite des moyens matériels, financiers et logistiques «importants». Mme Barça a mis en avant le rôle «important» de la société civile dans la concrétisation du système de tri sélectif, notamment à travers les opérations de sensibilisation menées de concert avec l’AND.

Ce système de tri permet, selon elle, d’optimiser les opérations de valorisation des déchets, notamment celles menées par les entreprises spécialisées dans le recyclage, rappelant que l’Algérie produit plus de 13 millions de tonnes de déchets ménagers, dont 30% seulement sont recyclables. Elle dira que 9,83% seulement sur 30% d’ordures ménagères recyclables sont valorisés, soulignant que l’objectif tracé par le secteur de l’environnement étant la valorisation de 30% d’ordures ménagères, 80% de déchets dangereux et 50% de déchets inertes à l’horizon 2035. La même responsable a expliqué que le bénéfice financier de la valorisation des déchets, en cas d’exploitation de toutes les capacités à 100%, s’élevait à près de 150

