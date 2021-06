<span style='text-decoration: underline;'>Élections législatives à Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Un taux de participation de 17.90%</span>

Après la fermeture des centres de vote avant hier à Oran, la coordination de l’Anie à annoncé un taux de participation de 17.90% soit 188.454 votants d’un corps électoral qui englobe 1.052.776 électeurs.

Après la fermeture des centres de vote, le coup d’envoi du dépouillement à été donné. Il fallait beaucoup de temps pour finaliser cette opération, comme il y avait deux dépouillements , le premier pour savoir la liste de candidature choisie et un 2eme par nom de candidats, il fallait remplir les résultats en 3 exemplaires pour ensuite remettre le tout à l’Anie au niveau du centre de l’Emec où l’opération de contrôle état effectuée jusqu’à une heure tardive de la nuit.

Hier jusqu’à 16h, rien n’a filtré concernant l’annonce des résultats. Il est à noter que le taux de participation était de 7.46% à 14h, 11.38% à 17h. Le taux le plus élevé a été enregistré dans la commune de Tafraoui avec 33.93%. Le plus faible de 12.96% dans la commune d’Oran.

Concernant le protocole sanitaire, Il a été très peu respecté dans des centres de vote malgrè la disponibilité du gel hydroalcoolique et des bavettes dans l’entrée de chaque centre. Le relâchement constaté auprès de la population à Oran s’est reflété au niveau de quelques centre de vote, où nous avons aperçu que nous n’étions pas vraiment en période de pandémie.

À Oran, 740 candidats représentants 20 partis politiques et 17 listes indépendantes sont en lice pour 17 sièges à la future Assemblée populaire nationale. Les législatives ont été encadrées par plus de 13.000 encadreurs et se sont déroulées en présence de 3346 surveillants. Il est à rappeler que La délégation de la wilaya d’Oran de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) a enregistré une seule plainte sur le déroulement de l’opération de vote des législatives au sujet d’un manque de bulletins.

En effet, le représentant du parti Talaie El Houriate a déposé une plainte officielle auprès de la délégation de wilaya de l’ANIE contestant l’absence ou le manque de bulletins des listes de ce parti au niveau de quatre à cinq bureaux de vote de la commune d’Oran.

Ce problème d’organisation est dû à un retard dans la remise des bulletins, par les agents communaux, aux bureaux de vote en raison du grand réceptacle électif de la commune d’Oran qui représente près de la moitié du corps électoral de la wilaya, selon les explications de l’Anie. Hormis cet «incident», le scrutin s’est déroulé dans de bonnes conditions au niveau de différents centres de vote de la commune d’Oran et des 25 autres communes de la wilaya.

Fethi Mohamed