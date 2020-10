<span style='text-decoration: underline;'>Implantation cochléaire au CHU d’Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Un taux de réussite de 99%</span>

Un taux de réussite de 99% est enregistré pour les opérations d’implantation cochléaire effectuées par le service ORL du CHU d’Oran, a-t-on appris de sa responsable.

«Dans les opérations d’implantation cochléaire, nous enregistrons un taux de réussite excellent estimé à 99% pour toutes les personnes ayant subi cette intervention», a indiqué à l’APS la cheffe de service, Pr. Zoubida Serradji, affirmant que la réussite de ces interventions «redonnera, à coup sûr, espoir aux parents d’enfants atteints de ce handicap.»

«Le 1% concerne des enfants chez qui on a diagnostiqué le problème tardivement. Ils ont donc besoin de plus d’attention et de suivi avant l’opération», a-t-elle conseillé. Un suivi permanent des patients est assuré par l’équipe du service ORL du CHUO, de même que pour les dossiers, les contrôles réguliers. Les rapports orthophoniques et psychologiques sont établis pour chaque cas, selon la même responsable.

Les interventions pour implantation cochléaire ont repris la semaine dernière après un arrêt de sept mois à cause de la pandémie de la Covid-19. Pas moins de 25 enfants programmés pour le mois d’avril dernier se sont fait opérés par l’équipe du Pr. Serradji en collaboration avec Dr Farid Boudjenah du CHU de Béjaïa.

«Plus de 500 patients de différentes wilayas du pays attendent d’être implantés. Une liste assez longue, mais nous veillons à ce que tous ces patients soient traités et se fassent greffer dès la réception de nouveaux implants. Nous tenons à ce que tout se fasse dans les meilleures conditions», a-t-elle dit.