<span style='text-decoration: underline;'>Bilan hebdomadaire de l’ANP</span>:<br><span style='color:red;'>Un terroriste capturé, des armes et de la drogue saisies</span>

Des unités de l’Armée Nationale Populaire ont mené, du 25 au 31 août dernier, de multiples opérations, témoignant ainsi, de l’engagement infaillible de nos Forces Armées à préserver la quiétude et la sécurité du pays.

Ainsi, un détachement de l’ANP a capturé le 25 août dernier, au niveau du Djbel Messaada à El-Milia, dans la wilaya de Jijel, un dangereux terroriste et récupéré des armes à feu. En effet, cette opération rentre dans le cadre de la lutte antiterroriste et dans la poursuite de l’opération de fouille et de ratissage engagée par les éléments de l’ANP dans la région de Jijel. Ainsi, l’exploitation dudit criminel s’est soldée par la saisie de 3 fusils de chasse et la destruction d’un atelier de fabrication d’explosifs contenant 13 bombes de confection artisanale.

Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et dans la dynamique des efforts soutenus visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l’ANP ont arrêté, en coordination avec les différents services de sécurité au niveau des territoires des 2e et 3e Régions Militaires, 5 narcotrafiquants et saisi 11 quintaux et 51 kilogrammes de kif traité que les bandes criminelles ont tenté d’introduire à travers les frontières avec le Maroc, tandis que 26 autres narcotrafiquants ont été arrêtés et 120 kilogrammes de la même substance en plus de 54989 comprimés psychotropes ont été saisis, dans diverses opérations exécutées à travers les différentes RM. Sur un autre volet, des détachements de l’ANP ont intercepté, à Tamanrasset, In Guezzam, Bordj Badji Mokhtar Djanet et Tindouf, 107 individus et saisi 23 véhicules, 224 groupes électrogènes, 158 marteaux piqueurs, 7 détecteurs de métaux, des quantités d’explosifs, d’outils de détonation et d’autres équipements utilisés dans des opérations d’orpaillage illicite, ainsi que 28,5 tonnes de mélange d’or brut et de pierres, 4 tonnes de denrées alimentaires, alors que 4745 unités de diverses boissons et 1181 unités de tabacs ont été saisies à Ouargla et Biskra. De même, des tentatives de contrebande de quantités de carburants s’élevant à 9639 litres ont été déjouées à Tébessa, El-Tarf et Souk Ahras.

Dans un autre contexte, les Garde-côtes ont déjoué, au niveau de nos côtes nationales, des tentatives d’émigration clandestine de 146 individus à bord d’embarcations de construction artisanale, alors que 55 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tlemcen, Tébessa, In Amenas et Béchar.

Noreddine Oumessaoud