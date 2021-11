<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>Un total de 10.869 hectares boisés durant la décennie 2010-2021</span>

Selon le directeur de la conservation des forêts de Sidi Bel Abbés, il a été réalisé un total de plus de dix mille hectares (10.869) boisés durant la période allant de l’année 2010 à celle en cours.

C’est du moins ce qui a été révélé lors de la réunion de travail du conseil exécutif organisée en fin de semaine passée dans la salle de conférences de la wilaya de Sidi Bel Abbés.

On a recensé le boisement de 8.814 hectares de forêts dont le renouvellement de près d’une quinzaine de forêts menacées de disparition, puis la plantation de 2.055 hectares d’arbres fruitiers au profit de 989 bénéficiaires. Entre autres, la direction des forêts de Sidi Bel Abbés a réalisé l’ouverture et la réhabilitation de pas moins de 321 kilomètres de sentiers, pouvant ainsi extraire de l’isolement de 350 familles réparties à travers de 14 douars.

Dans le domaine hydrique, ce sont près de 59.150 mètres cubes de cours d’eau qui ont été redressés notamment au niveau des cours d’eau des barrages Cheurfa et Bouhanifia.

M. Bekkar