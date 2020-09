L’Algérie est à moins de deux mois d’un rendez-vous politique et électoral majeur. En effet, le 1er novembre prochain les électeurs auront à s’exprimer, à travers referendum, sur la Constitution. Ce projet de révision de la Constitution, initié par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune et adopté par le Conseil des ministres dans sa dernière réunion, entre aujourd’hui dans une nouvelle étape tout aussi importante, puisqu’il sera en débat au niveau du parlement avec ses deux chambres.

Ce débat viendra enrichir encore plus et permettra, comme l’a déjà fait remarquer le chef de l’Etat, au citoyen d’avoir une vision encore plus détaillée sur les nouvelles lois introduites à la Loi fondamentale. Il faut dire que dès le début, les autorités du pays ont joué la carte de la transparence à fond en optant pour une diffusion large du document. Une première dans l’histoire du pays, puisque par le passé, les autres moutures des différentes constitutions étaient du ressort de quelques initiés seulement.

La conviction chez le gouvernement est grande de voir cette nouvelle constitution jeter les ponts d’une nouvelle Algérie, basée sur l’Etat de droit, la consécration de la liberté politique et la liberté d’expression, l’égalité des chances et l’édification d’un système démocratique, fermant la porte à toute sorte de despotisme et de pouvoir absolu comme on a eu à le vivre dans un passé récent.

Une conviction réitérée encore une fois ce lundi par le Premier ministre qui avait déclaré dans un point de presse à Blida que le projet de révision de la Constitution est «une halte dans la vie politique de notre pays», et qu’elle lui «insufflera une forte dynamique à même de

relancer l’économie, et un système politique équilibré et inclusif, grâce auquel, les citoyens ressentiront que l’Algérie est le pays de tous les Algériens et Algériennes, sans distinction, ni exclusion ». C’est une étape capitale dans l’édification d’une Algérie nouvelle, telle que voulue par des millions de citoyens lors des manifestations du hirak.

Le pays est à la veille d’un moment historique de son histoire et ce 1er novembre déterminera, à coup sûr, l’avenir de toute une nation qui veut rompre avec les pratiques du passé et édifier une autre Algérie où tous les rêves et les aspirations seront permis. Ce ne sera peut être pas la consécration de toutes les luttes de ce glorieux peuple, mais ce sera, à ne pas douter, une pierre centrale et importissime dans la concrétisation de cette nouvelle Algérie, juste et démocratique, à laquelle nous aspirons tous.

Par Abdelmadjid Blidi