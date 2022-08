<span style='text-decoration: underline;'>SIDI MAAROUF</span>:<br><span style='color:red;'>Un train percute une voiture faisant deux blessés graves</span>

Il était 15h passé jeudi dernier quand les éléments de la protection civile ont reçu un appel de secours venant de l’équipage du train assurant la ligne Oran-Arzew.

Ce dernier venait de percuter un véhicule au niveau de la localité de Sidi Maarouf. Les sapeurs-pompiers se sont précipités vers les lieux de l’accident. Arrivés sur place, ils ont constaté deux blessés graves. Il s’agit de deux hommes âgés de 40 et 50 ans. En effet, il s’est avéré que la locomotive a percuté la voiture des victimes qui a tenté de traverser la voie ferrée. Au moment de passer sur la voie, le véhicule a apparemment calé. Selon la protection civile, le conducteur du véhicule immobilisé sur la voie ferrée pouvait légitimement penser qu’il avait largement le temps de franchir le passage à niveau avant l’arrivée du train. Ce dernier était plus rapide. Le choc était inévitable! Les deux victimes ont été transportées par les éléments de la protection civile vers les urgences médicales de l’hôpital 1 er Novembre 1954 à USTO, tandis qu’une enquête est ouverte par la gendarmerie nationale pour déterminer les circonstances de ce drame. A cet effet, la protection civile , ainsi que la société nationale des transports ferroviaires (SNTF) lancent un appel aux citoyens, piétons et automobilistes pour plus de prudence sur les risques liés à la traversée des passages à niveau.