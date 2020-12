<span style='text-decoration: underline;'>CITÉ DJAMEL</span>:<br><span style='color:red;'>Un Tramway percuté par un camion de gros tonnage</span>

Début de matinée très agitée. La ville d’Oran, dans l’ensemble de ses rues et ruelles et autres tançons routiers, a été jeudi le théâtre d’un encombrement sans précédent.

Pour cause, le tramway prenant la destination du centre du centre ville pour rallier ensuite le terminal d’Es Senia a été percuté aux environs de 10h de la matinée de jeudi au niveau du rond point cité Djamel. Cette collision, n’ayant pas causé des dégâts humains hormis la peur de plusieurs dizaines de passagers et la stupéfaction de plusieurs dizaines d’autres, a été le fait d’un camion de grand tonnage, venant du port d’Oran, ayant sur le champ déraillé le tramway, d’où son immobilisation immédiate, créant ainsi des embouteillages sans précédent et dans tous les sens s’étendant jusqu’au centre ville. Plusieurs autres routes ont été également fermées par les grands bouchons de circulation. La situation s’est compliquée davantage avec la sortie des élèves. Les agents de Setram intervenant ont dégagé les lieux et ont procédé à la déviation de la circulation en obligeant les camions empruntant la voie express liant le port d’Oran à Cité Djamel à emprunter le rond point d’Ain El Beida. Aussi, les agents de la Setram ont jugé utile de bloquer la circulation au niveau des cliniques du rond point Nekkache jusqu’à la place des frères Moulay dans le quartier de Saint Eugène. Cette solution a peu marché étant donné qu’un autre bouchon, et pas des moindres, s’est formé au niveau de plusieurs tronçons bloquant ainsi la circulation dans tous les sens, les automobilistes ont été contraints de prendre leur mal en patience, le temps de remettre le tramway sur rails. Cela a duré près de 3 heures de manoeuvres opérées par une entreprise d’entretien. Intervenus à leur tour, les policiers de la 3ème sûreté urbaine ont immobilisé le camion de marque Volvo, appartenant à une entreprise d’entretien et de maintenance des routes de la wilaya de Mostaganem. Cet autre accident rappelle la rame vide du tramway d’Oran qui a déraillé en 2016 entre les stations de la place du 1er novembre 1954 et le boulevard Emir Abdelkader, au centre-ville, perturbant partiellement le trafic le long de la ligne. Il s’agit d’une rame en panne qui a déraillé lors de son remorquage vers les ateliers techniques de la Setram, sis à Sidi Maarouf (est d’Oran) en vue de sa réparation. «L’accident a causé des dégâts matériels et aucune victime n’a été déplorée car la rame était vide», a-t-on expliqué ajoutant qu’«une cellule de crise a été mise en place suite à l’accident et une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l’accident ». Suite à ce déraillement, le trafic est partiellement perturbé sur le tronçon reliant la place du 1er novembre (centre-ville) à la place Moulay (Haï el Makkari), précise-t-on ajoutant que les dessertes à partir et vers les terminus d’Es-Senia et de Sidi Maarouf sont assurées normalement. Mis en service en mai 2013, le tramway d’Oran dessert les grandes agglomérations et quartiers d’Oran sur une distance de 18,7 kms. Ce mode de transport moderne a été très vite adopté par les Oranais. Ils sont plusieurs dizaines de millions de voyageurs qui empruntent ce moyen de transport sûr mais très souvent contrarié par des effets «pervers » des chauffards n’en faisant qu’à leur guise en bafouant totalement le code de la circulation et l’ordre de priorité.

Yacine Redjami