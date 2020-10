Il faut bien se l’avouer. Ce maudit virus du Covid-19 est bizarre ou tout au moins déroutant et néanmoins troublant. D’abord, ce virus qui s’est déclaré en premier temps en Chine au mois de décembre 2019 (et peut être bien plus tôt, selon certaines sources occidentales), s’est propagé par la suite dans les pays les plus riches de la planète, à l’exemple de la France, l’Italie, l’Espagne, la Grande- Bretagne, le Brésil ou les États Unis.

Plus troublant encore, au sein de ces pays, ce sont les grandes villes qui ont été les plus lourdement touchées, avec des bilans de contamination et de morts très élevés, comme les cas de Paris, Bergame, Madrid, Barcelone, Londres, Rio de Janeiro, ou New-York. Et comme si cela ne suffisait pas, ce sont les grands leaders dans le monde qui ont chipé le virus. D’abord avec l’Anglais Boris Johnson, ensuite le Brésilien Jair Bolsonaro, et tout dernièrement l’Américain Donald Trump.

Plus troublant encore, ces trois chefs d’État n’ont jamais pris au sérieux ce virus, l’assimilant à un minable virus grippal qui ne peut en aucun cas, tout arrêter dans leurs pays, accusant les médecins et les scientifiques d’en faire trop, et plus grave encore refusant les recommandations de l’OMS sur la nécessité d’observer les gestes barrières entre lavage régulier des mains, la distanciation physique et surtout le port du masque.

Le président américain, qui s’est distingué par une gestion catastrophique de la situation sanitaire dans son pays, avec plus de 205000 morts et 7 millions de contaminés, n’a pu échapper à ce qui semblait inéluctable, puisque il a été hospitalisé vendredi, après avoir été testé positif au Covid-19, pour en sortir lundi. Une sortie scénarisée suivie en direct par les chaînes de télévision du monde entier, qui l’ont suivi en direct de l’hôpital à la Maison Blanche. Mais cet épisode sanitaire de l’homme le plus puissant de la planète reste un tremblement de terre dans la première démocratie au monde, puisqu’il advient au plus haut de la campagne électorale et impose de multiples interrogations politique et constitutionnelle, même si Donald Trump multiplie les messages et les sorties pour tranquilliser ses partisans.

Mais pour revenir au fond de notre propos, et comme le dit si bien l’adage «à quelque chose, malheur est bon». Car le fait que ce soient les pays les plus riches qui ont été les plus touchés par ce virus, a permis de vivre l’une des plus grandes prouesses scientifiques de toute l’histoire de l’humanité, à savoir trouver un vaccin dans un temps record, d’à peine une année depuis l’apparition de l’épidémie.

Par Abdelmadjid Blidi