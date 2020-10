<span style='text-decoration: underline;'>Tissemsilt</span>:<br><span style='color:red;'>Un usurpateur de l’identité d’un cadre supérieur à la présidence de la République identifié</span>

Un usurpateur de l’identité d’un cadre supérieur à la présidence de la République a été identifié au cours d’une enquête préliminaire, a indiqué lundi un communiqué du procureur de la République près le tribunal de Tissemsilt.

Suite à une plainte déposée par le wali de Tissemsilt à l’encontre du mis en cause, le nommé Laalali Said usurpateur de l’identité d’un cadre supérieur à la présidence de la république, l’enquête préliminaire est parvenue à l’identifier, précise le communiqué. Des procédures de poursuite judiciaire ont été engagées à son encontre suite à une demande d’ouverture d’une enquête judiciaire pour utilisation d’autorité publique et usurpation d’identité d’autrui, a-t-on fait savoir. Le communiqué invite toute personne victime d’escroquerie par cet usurpateur ou témoin à s’adresser au tribunal de Tissemsilt.