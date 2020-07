<span style='text-decoration: underline;'>Canastel (Oran)</span>:<br><span style='color:red;'>Un vibrant hommage à Karim Belmekki</span>

Des dizaines de personnes dont des proches, des amis et des voisins de Karim Belmekki qui a été poignardé mortellement au courant de cette semaine par deux individus qui tentaient de lui dérober le téléphone portable , se sont rassemblés jeudi dernier à Canastel pour demander «justice» pour le défunt et pour soutenir sa famille dans ces moments difficiles.

Le père de Karim a pris la parole pour remercier les jeunes présents à ce rassemblement. Les participants à ce rassemblement ont brandi plusieurs banderoles où on pouvait lire «la vie de nos enfants est en danger», «Rétablissement de la peine de mort pour les assassins», «une Algérie nouvelle = une Algérie stricte».

Les participants ont affirmé que la mort du défunt est un signe qui démontre que les lois doivent changer. Une minute de silence a été également observé à la mémoire de Karim dont l’assassinat a secoué Oran. D’autres participants ont présenté leurs condoléances à la famille de feu Karim et leur totale solidarité avec sa famille qui vit une grande tristesse suite à la perte de leur fils. «Karim a grandi et a étudié et voulais réussir comme tout jeune dans sa vie et finalement, il est lâchement assassiné. On espère que la justice soit rendue à son âme et que ses proches puissent surpasser ce chagrin», nous dira l’un des participants à ce rassemblement.

Fethi Mohamed