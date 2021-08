Un vieux système de gouvernance défaillant

Vendredi dernier, les services de sécurité de la wilaya d’Oran ont procédé à l’arrestation d’une quarantaine de personnes qui festoyaient dans une boite de nuit de l’hôtel sheraton, au mépris des règles édictées en matière de prévention contre l’épidémie du coronavirus. Selon des sources policières, quelques membres de personnel de l’hôtel seraient complices dans l’organisation de cette soirée festive en principe interdite.

La hausse des contaminations, et des décès, en cette période terrible de propagation de l’épidémie ne semble pas inquiéter pour autant ce genre d’énergumènes inconscients des risques qu’ils imposent à la collectivité. Il faut rappeler que l’hôtel sheraton d’oran avait déjà connu l’année dernière le même genre de scandale durant la deuxième vague du covid-19.

Les services de police avaient alors arrêté plus de 70 personnes, dont une trentaine de femmes, lors d’une fête organisée au même hôtel. Les mis en cause, placés en garde à vue ont été libérés aprés paiement d’une amende pour « violation des mesures de confinement». Ce «fait divers», qui peut sembler banal , sera malheureusement très vite oublié, rangé au registre des comportements et des pratiques antisociales qui gangrènent la vie collective dans bon nombre de domaines. Mais bien plus que l’incivisme ou le déficit de morale élémentaire, ce mépris des procédures de lutte contre l’épidémie constitue une grave atteinte à la santé des autres et une insupportable expression de l’individualisme et de l’égoïsme de certains guignols estimant qu’ils sont au dessus des Lois et des règlements de la République.

Selon un observateur avisé, ces «soirées récréatives arrosées» ne seraient que le résultat de la course effrénée au gain facile et à l’arrivée sur ce marché de «nouveaux fortunés» qui dépensent sans compter un argent aux origines souvent douteuses. Tandis que presque tous les pays ont bien du mal à contrôler et maîtriser la déferlante du nouveau variant, malgré leur taux de vaccination très avancé, bon nombre de concitoyens croient encore qu’ils sont à l’abri, malgré le nombre important de décès constaté chaque jour au niveau des quartiers et des grandes cités d’habitat.

Il est vrai que des efforts indéniables sont engagés en matière de vaccination et de prise en charge des patients dans les hôpitaux, les cliniques et les médecins en cabinet privés. Malheureusement, trop de carences et d’insuffisances ont été cumulées des décennies durant par un vieux système de gouvernance défaillant dans presque tous les registres du progrès et du développement…

Par S.Benali