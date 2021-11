<span style='text-decoration: underline;'>Ligue 2 </span>:<br><span style='color:red;'>Une 6ème journée riche en duels directs intéressants</span>

La sixième journée de Ligue 2, prévue lundi à 15h00, propose une multitude de duels intéressants, aussi bien entre clubs de sommet de tableau qu’entre candidats au maintien, avec en tête d’affiche les chocs USM Annaba – AS Aïn M’lila et WA Boufarik – RC Kouba, respectivement entre ténors du groupe Est, et ceux du groupe Ouest.

Les Tuniques Rouges, leaders avec douze points reçoivent l’ASAM (2e/10 pts) avec la victoire comme principal objectif pour chacun des deux antagonistes, car un succès serait synonyme de leadership, aussi bien pour l’un que pour l’autre club. Même cas de figure dans le duel au sommet du groupe Centre-ouest, entre le leader RC Kouba qui se déplace dans la Mitidja, pour y défier le WA Boufarik (6e/7 pts) et avec l’objectif d’enchainer un sixième succès de rang.

En effet, le R’d est jusqu’à l’heure le seul club de Ligue 2 à avoir réussi un sans faute, avec cinq succès en autant de matchs, soit une entame presque aussi bonne que celle de la saison 2000-2001, durant laquelle le groupe conduit par le tandem Mohamed Chaïb et Hassan Smaïli avait enchainé sept succès consécutif, avec à la clé une accession méritée en fin de saison. Autre match qui devrait valoir le détour ce lundi, le choc US Chaouia – CA Batna, entre le Dauphin du groupe centre-Est qui reçoit le neuvième. Mais c’est surtout le standing de ces deux anciens pensionnaires de l’élite et le cachet «Derby» qui devraient donner toute son importance à leur chaude empoignade.

En termes d’importance, même certains duels proposés dans le bas du tableau au cours de cette sixième journée ne seront pas en reste, car représentant déjà un tournant dans la course au maintien. Certes, la saison ne fait que commencer et le parcours est encore long, mais toujours est-il que certains duels directs, entre clubs mal-classés ne devraient tolérer aucun droit à l’erreur. Ce qui devrait être le cas entre les deux derniers du groupe Centre-Ouest, l’USM Bel-Abbès et le SC Aïn Defla, qui seront opposés l’un à l’autre lors de cette sixième journée.

Même cas de figure dans le groupe Centre-Est, entre la JSM Skikda (14e), qui reçoit l’IB Lakhdaria (13e), sans oublier le choc MO Constantine (15e), qui accueille les Crabes du MO Béjaïa (9es). Une journée qui sera marquée également par la confrontation directe entre les deux nouveaux promus, l’USMM Hadjout et le MC El Bayedh, dans un duel qui promet, car malgré leur statut de «novices» au sein de ce palier, ces deux antagonistes se portent relativement bien.

En effet, le club hôte USMMH est 6e avec 7 points, alors que le MCEB est Dauphin et pourrait même prétendre au leadership en cas de victoire, surtout si cet éventuel succès coïncide avec une défaite du RCK à Boufarik.