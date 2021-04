<span style='text-decoration: underline;'>ARZEW</span>:<br><span style='color:red;'>Une aide financière spéciale mois de ramadhan pour 5600 familles</span>

Dans le cadre du vaste programme de solidarité durant le mois de ramadhan au niveau des diverses communes de la wilaya d’Oran ,au niveau de celle d’Arzew quelque 5600 familles qui relèvent de la couche défavorisée ont bénéficié d’une aide financière qui s’élève à 10000 dinars pour chaque famille et qui leur a été octroyée par les services de la commune d’Arzew .

A cet effet ,les services concernés de la commune ont procédé au virement de cette somme en question au niveau de leur compte courant de chèques CCP .Sachant que durant cette période de crise sanitaire qui sévit suite à la propagation de l’épidémie du covid19 certains chefs de famille ont cessé leur activité et cela s’est répercutée négativement sur leur revenu .Dans le même cadre ,ce programme se poursuit au niveau de la commune par d’autres opérations de bienfaisance.

Le but de cette opération est de permettre à ces familles,dans le besoin, d’essayer de les aider afin qu’elles puissent joindre les deux bouts et passer un ramadhan assez confortable. En marge de ce mois sacré les activités de bienfaisance se multiplient , les bienfaiteurs de leur côté mettent les bouchées doubles en s’impliquant sur le terrain en disposant des lieux à savoir des garages ou des fast food pour servir à manger à l’heure du f’tour tout au long du ce mois .

L’action se déroule au profit des voyageurs, des sans abris pour leur assurer un ramadhan paisible et leur offrir un repas complet à l’heure du f’tour tout au long du mois .De leur coté les bénévoles des différentes associations s’organisent en groupes et distribuent des f’tours dans les restaurants choisis pour cette opération.

Bekhaouda Samira