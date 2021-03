<span style='text-decoration: underline;'>Cross- finale du championnat scolaire d’Oran </span>:<br><span style='color:red;'>Une ambiance familiale</span>

Le Centre équestre Antar Ibn Cheddad d’Es-Senia a été ce samedi le théâtre de plusieurs finales du cross du championnat scolaire de la wilaya d’Oran.

En effet une grande ambiance régnait par les jeunes sportifs venus de tous les coins de la wilaya d’Oran qui agrémentaient cette finale qui aussi a été rehaussé par la présence du D.J.S d’Oran, du directeur de l’éducation, de monsieur Kamel Mohamed président de la fédération des parents d’élèves d’Oran. Plusieurs courses étaient programmées avec à la clé différentes catégories sous la houlette du président de la ligue sport scolaire, bien encadré par les anciens sportifs qui continuent à aider bénévolement et ce dans l’intérêt des jeunes élèves dont messieurs Abdelkader Benabbou, Zaouche,Fillali, Bentazi. On a également remarqué la présence de monsieur Ammor Brahim, président de la ligue d’Athlétisme d’Oran et de Abaidia, président de la ligue Cross et Marathon. Les courses se sont déroulées parfaitement où beaucoup de médailles et coupes ont récompensés les meilleurs lauréats, ces récompenses ont étaient remises par l présents. Le temps était à la grisaille avec un parcours enjolivé par des flaques d’eau issus de la pluie qui avait rendue la piste impraticable mais jouable et cela dans une grande ambiance festive. Ce cross à permis a beaucoup de jeunes de connaître le centre équestre sans oublier la satisfaction de monsieur Zaouche qui à la fin des compétitions a su être au devant de cette finale .Félicitations aux vainqueurs.

Adda