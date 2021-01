<span style='text-decoration: underline;'>«Espoir»</span>:<br><span style='color:red;'>Une application mobile pour retrouver rapidement les médicaments prescrits</span>

Quatre étudiants de la wilaya d’Oran s’apprête à lancer une nouvelle application mobile pour faciliter aux citoyens de la wilaya de trouver aisément, les médicaments prescrits par les médecins, au niveau des pharmacies, a-t-on appris mardi des initiateurs de ce projet.

Portant le nom «Espoir», cette application comportera, les «appellations scientifiques» des médicaments, les composantes, les dosages, les pharmacies assurant leur vente à Oran avec leurs adresses exactes, numéros de téléphone et itinéraires sur google Map, a-t-on précisé de même source. Ce projet, en cours d’élaboration, est l’œuvre de Khali Brenyagoub Chems Eddine et Hadjer kherfane Mohamed, étudiants en 7ème année médecine, et de Brikci-Sid Chakib, et Boumeslout Abdessamed, étudiants en département d’informatique de l’Université des sciences et de technologie (USTO), en Master 2 et Licence.

L’idée du projet est venue d’un constat quotidien vécu par les deux jeunes étudiants en médecine, exerçant en tant que résidents à l’hôpital, qui ont constaté les difficultés rencontrées par certains citoyens oranais à trouver un médicament prescrit, se trouvant obligés parfois de faire le tour des pharmacies de la wilaya à le rechercher. «Nous rencontrons quotidiennement dans les hôpitaux des malades qui reviennent pour chercher la possibilité de substituer les médicaments prescrits par leurs médecins, en raison de leur indisponibilité dans plusieurs pharmacies, ce qui nous a poussé à penser à faire quelque chose. Nous avons alors fait appel à nos amis informaticiens qui nous ont aidé à développer cette idée», a précisé Khali Brenyagoub Chems Eddine.

Il a estimé, à ce propos, que cette application «permettra un gain inestimable de temps et d’argent». «Nous avons déjà développé une une base de données, recensant près de 8.000 médicaments, qu’on a établie selon la nomenclature nationale des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine, actualisée jusqu’au 16 juillet 2020. Cette base est classée selon 3 catégories, les médicaments disponibles, médicaments en rupture de stock et médicaments retirés du marché», a fait savoir le même interlocuteur. Le lancement de cette application se fera dans les prochains jours, a-t-il fait savoir.