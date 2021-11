<span style='text-decoration: underline;'>Lutte anti-drogue</span>:<br><span style='color:red;'>Une bande criminelle arrêtée à la nouvelle ville de Sidi Abdallah</span>

Les éléments de la Gendarmerie nationale à Alger ont mis hors d’état de nuire, dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, une bande qui activait au niveau de la nouvelle ville de Sidi Abdellah (Alger), indique samedi un communiqué du Commandement de la Gendarmerie nationale.

«Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toute ses formes dont le démantèlement des bandes de quartiers qui s’adonnent au trafic de drogues dans les différents quartiers de la capitale, les éléments de la Gendarmerie nationale (Alger) ont interpellé les membres d’une bande qui activait dans la nouvelle ville de Sidi Abdallah», précise le communiqué.

L’opération a été rendue possible suite à des informations faisant état d’un groupe d’individus s’adonnant au trafic de drogues et de stupéfiants dans la nouvelle ville de Sidi Abdallah où ils sèment également la terreur à l’aide d’armes blanche, suite à quoi une formation adaptée, a été mobilisée, constituée d’éléments de la brigade territoriale de la Gendarmerie nationale, appuyée par des unités spécialisées».

«La célérité des décentes (ne dépassant pas 15 minutes) a permis de surprendre les éléments de la bande, donnant lieu à l’arrestation de 37 individus dont 10 déférés devant les juridictions compétentes qui ont ordonné la mise en détention de 6 individus et le placement de 4 autres sous contrôle judiciaire pour trafic de drogue et appartenance à des bandes de quartier», selon la même source. Des dossiers judiciaires ont été établis à l’encontre des autres mis en cause pour consommation personnelle de produits stupéfiants, a précisé la même source qui a évoqué la saisie d’une quantité importante de drogues et d’armes blanches.

La Gendarmerie nationale a appelé l’ensemble des citoyens à signaler immédiatement tout acte criminel ou tout préjudice à l’intérêt public, et rappelle les moyens technologiques mis à la disposition du citoyen, notamment la ligne verte de la GN (1055) et le site de pré-plainte (PPGN.MDN.DZ), ou en contactant l’unité de gendarmerie nationale la plus proche.