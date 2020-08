<span style='text-decoration: underline;'>TIARET</span>:<br><span style='color:red;'>Une bande de 4 dealers arrêtée et près de 9 kg de kif traité saisis</span>

Une bande de 4 dealers arrêtée et près de 9 kg de kif traité saisis

Les éléments de la sûreté de la daïra de Sougueur (Tiaret) ont mis hors état de nuire une bande composée de quatre dealers et saisi une quantité de 8, 936 kg de kif traité, a-t-on appris vendredi auprès des services de la sûreté de wilaya.

Agissant sur des informations selon lesquelles deux individus détenaient une quantité de drogue en vue de sa commercialisation dans le milieu des jeunes de Sougueur, les investigations menées ont abouti à l’arrestation des deux suspects. Ils circulaient à bord d’un véhicule en possession de 8, 840 kg de kif. L’enquête a également permis l’arrestation de deux autres complices. La perquisition des domiciles des quatre mis en cause a permis la découverte de 96 grammes de kif traité et une somme de 9,2 millions DA représentant les revenus de ce trafic. Présentés devant la justice, deux des narcotrafiquants ont été placés sous mandat de dépôt et les deux autres font l’objet d’un contrôle judiciaire, indique-t-on de même source.