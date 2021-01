<span style='text-decoration: underline;'>sûreté de wilaya d’Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Une bande de dangereux malfaiteurs mise hors d’état de nuire</span>

Les services de la sûreté de wilaya d’Oran ont appréhendé un groupe criminel composé de trois individus impliqués dans une affaire de destruction volontaire de biens et menace à l’arme blanche, a-t-on appris jeudi auprès de cette instance de sécurité.

L’ opération s’insère dans le cadre de la lutte contre toutes les formes de criminalité, notamment celles liées à la guerre des gangs utilisant des armes blanches prohibées, a-t-on indiqué.

Sur la base d’une plainte déposée par une victime auprès des services de police et en exploitant une vidéo circulant sur «Facebook» montrant les scènes de délinquants détruisant un véhicule particulier garé à proximité de son domicile sis à haï «Abdelmoumene» (ex Choupot) à Oran en utilisant des armes blanches, deux suspects, qui ont pris la fuite vers Ain Temouchent, ont été identifiés dans un premier temps. La poursuite des investigations, sur autorisation judiciaire d’extension de la compétence et en coordination avec les services de la sûreté de wilaya d’Ain Temouchent, a permis de localiser leur lieu pour les arrêter ensuite, de même qu’un acolyte qui les assistait dans leur activité criminelle, a-t-on fait savoir, signalant que l’enquête a déterminé que les inculpés ont été poursuivis dans une affaire de tentative d’homicide volontaire.

Une procédure judiciaire a été engagée contre les trois prévenus âgés entre 19 et 39 ans pour les déférer devant la justice pour création de gangs de quartiers et de la terreur et l’insécurité au milieu de cités d’habitat mettant en danger la vie d’autrui», tentative d’homicide volontaire, cambriolage dans une résidence, coups et blessures volontaires par arme blanche et destruction de biens d’autrui, entre autres.