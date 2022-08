<span style='text-decoration: underline;'>Tribunal correctionnel de Fellaoucen</span>:<br><span style='color:red;'>Une bande de malfaiteurs mise hors d’état de nuire</span>

Cinq personnes âgées entre 21 et 52 ans ont été présentées hier devant le parquet près le tribunal correctionnel de Fellaoucen pour répondre aux chefs d’inculpation d’association de malfaiteurs, vols multiples et recel d’objets volés.

Ils ont été placés sous mandat de dépôt. Les mis en cause faisaient partie d’une bande de malfaiteurs interpellée par les éléments de la sûreté de daïra de Bir El Djir qui ont réussi à la mettre hors d’état de nuire. Les mis en cause ont été arrêtés pour vols multiples avec des clés reproduites et recel d’objets volés. Il s’est avéré que les mis en cause utilisaient de fausses clés pour s’introduire dans des magasins et s’emparer des équipements. Cette affaire s’est soldée par la récupération de 1.915 articles d’électricité volés. L’affaire suit son cours.

H.B