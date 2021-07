<span style='text-decoration: underline;'>Parmi eux une femme</span>:<br><span style='color:red;'>Une bande de malfaiteurs spécialisés dans le vol de véhicules démantelé à Arzew</span>

Les éléments de la compagnie territoriale de la gendarmerie nationale d’Arzew ont réussi à mettre hors d’état de nuire une bande de malfaiteurs, spécialisée dans le vol de véhicules.

L’opération s’est soldée par la saisie de voitures volées, et d’autres utilisées dans les actes criminels. Les gendarmes ont mis la main aussi sur des armes blanches, des téléphones portables et une somme d’argent.

En effet neuf individus, dont une femme, âgées entre 25 et 60 ans ont été interpellés par les éléments de la gendarmerie nationale de la compagnie territoriale d’Arzew. Il s’est avéré que cette bande visait des chauffeurs de taxis, ainsi que les transporteurs « clandestins », provenant d’autres wilayas.

Agissant sur ces renseignements, une enquête a été ouverte et a conduit à l’identification des membres de cette bande qui ont été interpellés l’un après l’autre. L’enquête diligentée par les services de la gendarmerie a révélé que les mis en cause attiraient leurs victimes en utilisant la femme, qui demandait au « chauffeur » victime de la transporter de et vers Oran. Sur le chemin, les victimes ont été agressées à l’aide d’armes blanches pour prendre la fuite avec les véhicules. A signaler que les mis en cause seront présentés devant le parquet près le tribunal d’Arzew à l’issue de l’enquête préliminaire et cela pour répondre aux chefs d’inculpation d’association de malfaiteurs, vol qualifié sous menace d’armes blanches.

Fériel.B