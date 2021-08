<span style='text-decoration: underline;'>Elle a semé la terreur parmi les habitants à Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Une bande de quartiers placée sous les verrous</span>

Sept individus âgés entre 19 et 30 ans, tous des repris de justice ont été présentés mercredi dernier devant le procureur de la République près le tribunal pénal de première instance afin de répondre aux chefs d’inculpation d’association de malfaiteurs, constitution de bande de quartiers, attroupement armé, troubles à l’ordre public, port d’armes blanches prohibées, ainsi que dégradation volontaires de biens de l’Etat. Ils ont tous été placés sous mandat de dépôt.

Les mis en cause ont été interpellés par les éléments de la police de la section de l’atteinte aux biens et aux personnes, relevant de la brigade criminelle de la sûreté de wilaya d’Oran. Suite à un appel de secours faisant état de l’existence d’une bagarre entre un groupe de jeunes avec armes blanches, au centre ville, les policiers se sont dépêchés sur les lieux, où ils ont interpellé sept individus qui ont tenté de résister aux éléments de la police. Finalement, la situation a été maîtrisée. Sept individus ont été interpellés, et des armes blanches ont été saisies. Signalons aussi que d’autres membres de ces bandes ont pris la fuite, ils demeurent toujours recherchés par la police. L’affaire suit son cours.

Fériel.B