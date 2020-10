Après une toute légère hausse pendant deux jours, les cas de contamination au coronavirus ont repris leur courbe baissière pour rester bien au dessous des 150 cas par jour. Une tendance qui confirme, si besoin est, la nette amélioration de la situation sanitaire dans le pays, entamée depuis quelques semaines déjà.

Le ministre de la santé, en visite cette semaine à Oran, avait déclaré que «l’Algérie a gagné la bataille contre la Covid-19». Mais il a soigneusement évité de tomber dans l’optimisme béat ni dans le triomphalisme, rappelant immédiatement que « la vigilance demeure toujours de mise pour ne pas tomber dans une deuxième vague». Un rappel qui sonne comme un avertissement pour tous ceux qui auraient tendance à penser que le virus n’existerait plus et qu’il aurait totalement disparu.

Et c’est là une erreur fatale qui pourrait tout remettre en cause, car il faut bien le comprendre, le virus circule toujours, et toute baisse de garde, verrait la courbe prendre une toute autre direction, comme on le voit dans plusieurs pays du monde. Il faut bien saisir que ces très bons résultats ne sont pas venus du néant et qu’ils ne sont pas le fait du hasard, mais d’une politique contraignante engagée par les pouvoirs publics depuis maintenant plus de six mois. La fermeture des écoles, des universités, des mosquées, des salles de fête et de sport, mais aussi l’interdiction des moyens de transport urbains et inter wilayas, ainsi que d’autres décisions tout aussi fortes prises au bon moment, ont fini par donner les bons résultats que nous connaissons aujourd’hui.

Mais plus que tout cela, c’est surtout le respect des gestes barrières observé jusque là par la majorité des citoyens qui a permis d’inverser la courbe, et permis aux structures sanitaires de respirer de nouveau, alors qu’elles étaient pour la plupart d’entre elles au bord de l’asphyxie. Beaucoup d’hôpitaux sont arrivés à saturation et ne pouvaient plus faire face au flux des malades, pendant la période de mars à juin. Une situation qui a fait craindre le pire, mais qui a été évitée grâce à l’engagement de tous, entre pouvoirs publics, personnel médical et citoyens.

Aujourd’hui, certes une bataille a été gagnée. C’est bien, c’est sûr, mais ce n’est qu’une bataille et pas encore la guerre. Car la guerre contre le virus, elle, continue toujours et ne saurait être gagnée que si on ne lâche point de vigilance, en respectant sans faille la distanciation physique et le port du masque.

Par Abdelmadjid Blidi