<span style='text-decoration: underline;'>PREPARATIFS DES JEUX MEDITERRANEENS</span>:<br><span style='color:red;'>Une campagne de sensibilisation dans les universités</span>

Dans le cadre du vaste programme des préparatifs de l’évènement sportif très important tant attendu par les oranais que va abriter la wilaya en l’occurrence les jeux méditerranéens, les services du comité de formation et de volontariat du dit évènement ont organisé une campagne de sensibilisation sur les préparatifs du dit évènement.

Cette manifestation est au profit des étudiants universitaires .Dans le même cadre ,il a été signalé que durant cette manifestation ,les dits services sont arrivés à inscrire quelque 200 étudiants universitaires comme bénévoles pour participer aux préparatifs des dits jeux .La dite opération se poursuit dans les autres universités pour permettre à d’autres étudiants d’avoir la possibilité de s’inscrire également ,les enseignants de la langue anglaise des cycles moyen et secondaire qui relèvent du secteur de l’éducation intéressés sont aussi invités à s’inscrire pour pouvoir s’adhérer pour participer bénévolement à l’accueil des groupes des invités VIP qui viendront des pays étrangers pour assister au dit événement et visiter les lieux .

Les étudiants bénévoles inscrits pourront notamment participer aux activités du programme des préparatifs des dits jeux .Pour le bon déroulement du dit évènement international grandiose tant attendu par les oranais selon les normes règlementaires exigées ,les préparatifs se poursuivent et tout les services de l’ensemble des secteurs de la wilaya doivent s’impliquer sur tout les plans pour atteindre les objectifs visés et donner une image honorable de la wilaya et promouvoir en marge du dit événement la destination Oran en organisant notamment des circuits touristiques au profit des visiteurs étrangers vers les sites historiques et monuments importants qui marquent la wilaya et qui relatent l’existence des différentes ères.

Bekhaouda Samira