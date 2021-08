<span style='text-decoration: underline;'>Au profit des enfants des wilayas affectées par les incendies</span>:<br><span style='color:red;'>Une campagne pour l’achat de fournitures scolaires</span>

Une campagne de collecte des dons pour l’achat de cartables et de fournitures scolaires au profit des enfants des wilayas affectées par les incendies du centre et de l’est du pays a été lancée, dimanche, par le bureau d’Oran de l’Union Générale des commerçants et Artisans Algériens, a-t-on appris du président de ce bureau, Abed Mouad.

Cette campagne, concrétisée en coordination avec les scouts musulmans algériens sous le slogan «Un seul pays, un seul cœur», s’étalera sur 10 jours, durant lesquels les donateurs potentiels peuvent se rendre au bureau de l’UGCAA, sis à Haï Ibn Rochd, ou au niveau d’un point sis au marché de gros des fruits et légumes d’El-Kerma. Abed Mouad a indiqué qu’une équipe de volontaires se déplaceront chez les magasins des grossistes et des détaillants de vente d’articles scolaires pour collecter les dons, précisant que la campagne ne se limite pas aux commerçants et aux artisans, mais qu’elle est ouverte à tous les bienfaiteurs. Les initiateurs de cette action ambitionnent de réunir pas moins de 5.000 cartables contenant les fournitures scolaires nécessaires, qui seront envoyés aux enfants des wilayas affectées par les incendies au centre et à l’est du pays et une autre partie sera destinée aux élèves des zones d’ombre de la wilaya d’Oran, selon M. Abed.