<span style='text-decoration: underline;'>L’unité de production du vaccin anti-Covid-19 inaugurée, hier</span>:<br><span style='color:red;'>Une capacité de 200 millions de doses par an</span>

Dans la feuille de route de l’usine Saidal, il est prévu une quantité d’un million de doses en octobre, 2 millions en novembre, 3 millions en décembre. A partir de 2022, la production sera portée à 5,3 millions de doses par mois.

Depuis, hier, l’Algérie est entrée dans le club sélect de producteurs de vaccins anti-Covid-19. Le premier ministre qui a fait le déplacement jusqu’à Constantine pour marquer cet événement historique a souligné l’importance du saut scientifique et mis en évidence le fait que le pays ne sera pas dépendant de l’extérieur et qu’il prendra sa part dans l’élargissement de la vaccination anto-Covid-19 sur le continent africain. Aïmene Benabderrahmane a considéré, à ce propos, que la production du vaccin anti-Covid 19 par le Groupe Saidal représente «la première graine de l’Algérie nouvelle». Cette déclaration qui renseigne sur l’optimisme du Premier ministre, apporte également la confirmation des efforts déployés par les cadres nationaux pour «cette prouesse sanitaire», comme la qualifie M. Benabderrahmane qui a mis l’accent sur les moyens mis en place par l’Etat pour atteindre cet objectif. C’est donc une convergence de savoir-faire, de volonté politique et de détermination qui a permis ce résultat appréciable qui met l’Algérie sur une trajectoire intéressante. Le Premier ministre n’a pas manqué de souligner cette harmonie, tout en affirmant que «l’Algérie restera sur cette lancée et ambitionne de réaliser d’autres projets du genre», d’autant que, a-t-il ajouté, «les cadres algériens ont fait montre d’une parfaite maîtrise technologique et biotechnologique».

Rappelons que l’accord algéro-chinois pour la production du coronaVac a été signé le 25 juillet dernier. L’unité de production a réceptionné un premier lot de 1000 litres de matière première correspondant à 1,7 million de doses le 27 août 2021. A sa sortie d’usine, le produit est présenté dans un étui à carton contenant 25 flacons de 5ml, 10 doses/flacon de 0,5ml, 600 US/dose. Il faut savoir que l’unité de Saidal a une capacité de production de 320 000 doses par jour sur une brigade de 8 heures. Cela permet une production de 8 millions de doses par mois et une production annuelle de 96 millions de doses. En ajoutant une deuxième brigade, l’usine sera à même de mettre sur le marché 200 millions de doses par an.

Le Premier ministre a indiqué que la fabrication du vaccin, qui implique des techniques de conditionnement, nécessite une maîtrise technologique et biotechnologique de haut niveau. Avant de procéder au lancement officiel de la production du vaccin anti-Covid 19, de la firme chinoise Sinovac, à l’unité du Groupe Saidal sise dans la zone industrielle Palma, le Premier ministre a supervisé, dans la circonscription administrative Ali Mendjeli la mise en exploitation de la seconde tranche de la ligne d’extension du tramway de Constantine.

M. Benabderrahmane est accompagné, durant sa visite de travail à Constantine, par les ministres de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, de l’Industrie, Ahmed Zeghdar, du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig, des Transports, Aissa Bekkai, de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, et de l’Industrie Pharmaceutique, Abderrahmane Djamel Lotfi Benbahmed.

Yahia Bourit