<span style='text-decoration: underline;'>POUR PRÉPARER PSYCHOLOGIQUEMENT LES CANDIDATS AU BAC</span>:<br><span style='color:red;'>Une caravane sillonne les lycées</span>

Dans le cadre des préparatifs du bac de la session de juin 2021, une caravane de sensibilisation sillonne les établissements secondaires .

Cette manifestation a été lancée et se déroule sous la houlette des services de la direction de la jeunesse et des sports en coordination avec ceux de l’office des établissements des jeunes et les bénévoles de l’association de l’animation scientifique . Les animateurs de ces journées se rendent dans les lycées pour préparer psychologiquement les candidats au bac .

Ils leur donnent des conseils et des méthodes pour maitriser le stress des examens et un planning scientifique bien tracé pour la révision des cours et comment ils doivent gérer leur temps pour arriver à des résultats satisfaisants .

Des psychologues communiquent avec les candidats pour notamment les rassurer et leur donner confiance en eux pour arriver à passer un bac avec beaucoup d’assurance et réussir cet examen pour aller au cycle universitaire avec une bonne moyenne .

La caravane a déjà visité le lycée de Boutlélis ainsi que celui de hai El Barki pour aller par la suite vers d’autres établissements secondaires pour essayer de soutenir moralement les candidats au bac .Cette action est très appréciée par les élèves car elle leur apporte un plus sur le plan psychologique en les rassurant et en les réconfortant pour le bon déroulement de cet examen.

Bekhaouda Samira