Le Président de la République a institué une cellule opérationnelle chargée spécifiquement de réaliser des enquêtes épidémiologiques pointues dans l’entourage des malades atteints du Covid-19. On retiendra dans cette décision, l’«effet immédiat», ce qui souligne l’urgence de la démarche, mais également le souci d’éviter toute propagation incontrôlée du coronavirus. L’initiative présidentielle, prise certainement sur conseil du comité scientifique chargé d’organiser la lutte contre la pandémie, a ceci de stratégique est qu’elle fera gagner du temps et donc de l’argent au pays. En effet, plus tôt une enquête épidémique est menée après l’apparition d’un cas de contamination, plus tôt les cas contact sont identifiés, testés et isolés s’il a été établi qu’ils sont porteurs du virus. Il ne s’agit pas là de faire une comptabilité mercantile, mais il est évident qu’une cellule d’investigation exclusivement missionnée pour enquêter autour du Covid-19 est un acte stratégique majeure, en ce sens que les épidémiologues qui se chargeront de cette mission feront économiser bien des souffrances à des personnes qui étaient à deux doigts d’attraper la maladie. L’action de la cellule permettra ainsi de réduire l’engorgement des établissements sanitaires et réduire la mortalité, mais aussi redonner de l’espoir aux Algériens pour une sortie rapide de la pandémie et une relance économique effective.

Le professeur Mohamed Belhocine, membre du Comité scientifique chargé de suivi de la pandémie Covid-19 et responsable de cette cellule, sur décision du chef de l’Etat devra travailler en étroite collaboration avec toutes les autorités concernées, à travers le territoire national, en particulier les structures relevant du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière», souligne le communiqué de la présidence annonçant la création de cette cellule. Cela donne des prérogatives élargies à la cellule d’investigation, mais dans le même temps, met en lumière la lourdeur d’une mission complexe, sans doute difficile, voire dangereuse, mais ô combien exaltante pour la simple raison que c’est sur les résultats de la cellule que l’Algérie avancera ces prochains mois.

Cela étant dit, il convient de noter l’impérieuse nécessité pour chaque citoyen de venir en aide à cette cellule pour lui créer les meilleures conditions d’exercice. Il est vrai que le moment est grave et que toute l’Algérie a besoin de croire en la solidarité et en la compétence de ses enfants.

Par Nabil.G