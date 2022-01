<span style='text-decoration: underline;'>Le pic n’a pas encore été atteint selon le professeur Lellou</span>:<br><span style='color:red;'>Une centaine de nouveaux cas quotidiennement à Oran</span>

Oran enregistre, quotidiennement, de plus en plus de cas de contamination au coronavirus. Selon les services de la santé, une centaine de nouveaux cas positifs sont recensés chaque jour.

Ces développements rappellent que les citoyens doivent être de plus en plus vigilants et doivent respecter les mesures préventives comme le port de la bavette et la distanciation physique. Le nouveau variant du virus est très contagieux mais il demeure moins agressif, selon le constat fait par le service de prévention de la direction de la santé. «Nous avons noté une baisse du nombre d’hospitalisations dans les hôpitaux qui sont actuellement à 270 personnes sous oxygène, par contre la dernière semaine, on a dépassé les 330 cas hospitalisés. Il y a une contagiosité du covid-19, mais elle est moins agressive» nous dira le docteur Youcef Boukhari chef de service de prévention à la direction de la santé. Pour sa part, le professeur Lellou Salah, Chef de service de pneumologie à l’établissement hospitalier universitaire d’Oran (Ehu), il a expliqué que le pic n’a pas encore été atteint. «La ville d’Oran enregistre actuellement un afflux important de patients présentant les symptômes de la Covid-19. Il faut s’attendre à un pic à la fin du mois. Actuellement c’est probablement le variant Delta qui prédomine. Le variant Omicron va certainement prendre le pas d’ici peu» dira-t-il. Le chef de service de prévention se méfie de la saturation des services hospitaliers, « il y a un risque de dépasser le nombre de lits d’hospitalisation avec ce nombre de cas qui augmente de plus en plus. Nous sommes dans une tendance haussière. C’est vrai que l’Omicron est moins dangereux que le Delta mais il est très contagieux. On ne sait pas comment il va se comporter chez nous. Pour faire face à cette situation, il faudra se préparer à avoir tous les moyens nécessaires, Oxygène, anti coagulant, antibiotiques et corticoïdes. Mais les seuls moyens pour atténuer la capacité de nuisances du virus c’est la vaccination et les gestes barrières en particulier le port du masque» conclut le professeur Lellou Salah.

Fethi Mohamed