<span style='text-decoration: underline;'>CHAN-2023</span>:<br><span style='color:red;'>Une commission de la CAF inspecte les infrastructures sportives à Annaba</span>

Le président de la commission d’organisation du championnat

d’Afrique des nations (CHAN) de la Confédération africaine de football (CAF), Seidou Mbombo Njoya, a inspecté dimanche à Annaba les infrastructures devant accueillir la compétition continentale, prévue en Algérie en janvier 2023.

Accompagné du président de la Fédération algérienne de football, Charaf-Eddine Amara, et des membres du comité d’organisation national, le représentant de la CAF qui a été reçu par le wali, Djamel-Eddine Brimi, a mis l’accent sur l’importance du championnat d’Afrique des nations réservé aux joueurs locaux prévu en Algérie, comme prélude à «l’accueil d’autres compétitions continentales importantes à l’avenir». Le wali d’Annaba a affirmé que toutes les parties sont engagées pour que la wilaya d’Annaba, avec ses structures, soit au rendez-vous conformément aux normes et engagements pris pour relever le défi d’accueillir dans les meilleures conditions des compétitions internationales et continentales de haut niveau. La délégation s’est rendue au début de sa tournée au stade colonel Chabou de la ville d’Annaba qui sera réservé aux entrainements des équipes qui joueront à Annaba.