<span style='text-decoration: underline;'>Jeux méditerranéens / préparatifs</span>:<br><span style='color:red;'>Une commission de suivi des travaux du complexe olympique</span>

Une commission de wilaya a été constituée pour suivre l’avancement des travaux du complexe olympique d’Oran et son aménagement extérieur au lendemain de la visite du Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane , aux différents chantiers de cette importante structure sportive, devant accueillir la 19ème édition des Jeux Méditerranéens (JM) programmée durant l’été 2022.

La mise en place de cette commission est intervenue lors d’une réunion tenue, mardi et présidée par le Wali d’Oran, Saïd Saayoud, en présence de plusieurs directeurs exécutifs et responsables d’entreprises locales, a-t-on appris, mercredi, des services de la wilaya. Parmi les tâches principales confiées à cette commission figurent le suivi quotidien des travaux au niveau des chantiers du complexe olympique, après que M. Benabderrahmane ait donné des instructions fermes pour rattraper le retard enregistré, soulignant la nécessité d’achever les travaux «au plus tard le 31 décembre prochain». Le Premier ministre a également ordonné la société réalisatrice d’opter pour un système de travail à temps plein (H24) à travers la constitution de trois brigades de travailleurs, notamment après avoir levé tous les obstacles financiers ayant causé une baisse dans la cadence des travaux en particulier au niveau des équipements complémentaires tels que le centre aquatique et la salle multisports. En plus de cette commission, il été procédé, lors de cette même réunion, à la mise en place d’une autre commission chargée du suivi des travaux engagés au niveau des autres équipements sportifs de la wilaya concernés par les JM.

Une troisième commission a été constituée aussi pour suivre l’état des espaces verts, afin de donner une meilleure image à la ville d’Oran en prévision du rendez-vous méditerranéen, selon la cellule de communication de la wilaya.

La même source a indiqué que la réunion était aussi consacrée à l’aménagement de l’espace situé en face du complexe olympique dans le quartier de Belgaïd de la commune de Bir El Djir (Est d’Oran), qui s’étend sur une superficie de 55 hectares. A ce propos, il a été décidé d’aménager «un espace de loisirs, d’attraction et de divertissement pour les familles, avec toutes les installations nécessaires, ainsi que des voies piétonnières».

Avant de se lancer dans la réalisation de ce projet, les directions exécutives se sont vu confier la tâche de préparer et de nettoyer le site en prévision de l’entame d’une opération de boisement des lieux. Les directeurs du tourisme et de la culture, quant à eux, ont été chargés de préparer un programme culturel et touristique en prévision des JM, prévus du 25 juin au 5 juillet 2022. Par ailleurs, il a été décidé, en marge de cette réunion, de constituer une commission composée de représentants des secteurs du commerce, de l’agriculture et de la sécurité pour recenser et inspecter les chambres froides de la wilaya, «dans le cadre de la lutte contre la spéculation», a-t-on fait savoir de même source.