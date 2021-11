<span style='text-decoration: underline;'>MOSQUÉE DU PÔLE ABDELHAMID IBN BADIS</span>:<br><span style='color:red;'>Une conférence sur des orientations générales aux imams</span>

La direction des affaires religieuses et des wakfs de la wilaya d’Oran organise une conférence aux imams pour leur présenter des orientations concernant la reprise des activités au niveau des mosquées. Cette manifestation aura lieu aujourd’hui au niveau de la mosquée du pôle Abdelhamid Ibn Badis.

Cette rencontre abordera la reprise des ablutions dans les mosquées et la nécessité de veiller au respect de l’ensemble des conditions préventives sanitaires à savoir le port de la bavette ,l’usage du savon liquide dans les salles d’ablution ,et le respect de la distanciation sociale dans ces lieux ainsi que sur l’importance de l’opération de vaccination contre la covid19 pour se protéger et atteindre l’immunité générale. Les services de cette direction signalent que les ablutions dans les mosquées sont autorisées mais il est préférable de les faire chez soi pour éviter toute possibilité de contagion durant cette période de crise sanitaire qui sévit et pour essayer de combattre la quatrième vague de contamination .Pour le bon déroulement des prières collectives selon les consignes exigées toutes les dispositions sont prises sur tous les plans dans les mosquées.

Bekhaouda Samira