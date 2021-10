<span style='text-decoration: underline;'>Récupération de carton</span>:<br><span style='color:red;'>Une convention signée entre Epic Cet d’Oran et «Général emballage»</span>

Dans le cadre des efforts entrepris par l’Epic Cet d’Oran en matière de récupération et valorisation des déchets recyclables, une nouvelle convention vient d’être signé entre l’entreprise et la société «Général emballage» un leader en matière de récupération du carton.

Cette convention tend à un partenariat dans le cadre de la récupération et la vente du carton. Elle permettra de valoriser les quantités de carton récupéré par l’ epic «Cet d’Oran». Il est à noter que les quantités de carton récupérées par l’Epic Cet d’Oran ont explosé ces derniers mois notamment dans le centre de tri de Médina Djedida, où les commerçants se sont habitués à ramasser de grandes quantités quotidiennement. Le directeur de l’EPIC Cet d’Oran, Hamenache Rachor a salué récemment l’engouement des commerçants. Dans la 2eme ville du pays des progrès considérables ont été réalisés ces dernières années notamment avec l’ouverture du centre de tri de Medina Djedida, qui est devenue «une référence » en matière de récupération des déchets valorisables et un modèle réussi de l’économie circulaire à Oran.

Notons qu’en 2020, plus de 3700 tonnes de déchets recyclables ont été récupérés à l’instar du plastique et du carton dans la capitale de l’ouest. Une bouteille en plastique met plusieurs siècles à se dégrader dans la nature. Son incinération émet, quant à elle, du CO2 et des fumées polluantes. Le recyclage des bouteilles en plastique s’avère donc la solution la plus écologique. En effet, pour une tonne de plastique recyclé (PET ou PEHD), on économise de 0,51 à 0,61 tonne de pétrole brut. Ces bouteilles sont transformées en granulés de PET qui sont utilisés pour fabriquer de nouvelles bouteilles ainsi que des fibres de PET qui sont souvent employées par l’industrie textile. A titre d’exemple , 2 bouteilles en PET permettent de produire 1 écharpe en laine polaire, 20 permettent de rembourrer un oreiller. Les granulés de PEHD sont transformés en nouvelles bouteilles ou bidons mais aussi en toutes sortes de produits comme des canalisations, des arrosoirs, des bancs et même des poubelles en plastique.

Fethi Mohamed