<span style='text-decoration: underline;'>Aïn El Türck</span>:<br><span style='color:red;'>Une coupure d’électricité qui fait craindre le pire</span>

Une coupure d’électricité survenue en milieu d’après midi de la journée de jeudi pour se prolonger tard dans la soirée, laisse craindre le pire de ce que seront les jours à venir, quand il fera plus chaud et que la consommation énergétique se verra multipliée par deux fois et plus, ont fait remarquer , le lendemain, atterrés, des citoyens de la ville d’Aïn El Türck, qui croyaient avoir fini, avec ce genre de désagréments.

La « panne » d’électricité, qui ressemble à un délestage, a plongé pratiquement toute la ville dans le noir. L’électricité a été rétablie, comme par miracle, à la minute même où le muezzin commençait à appeler à la prière du Maghreb, et être coupée, une heure plus tard, jusqu’à une heure tardive de la soirée. Pour beaucoup, confieront certains habitants, la coupure intempestive n’a pas été aussi contraignante, car la température était assez clémente pour supporter aisément et sans grande difficulté une journée de jeûne et sans que cela ne cause de dommages à la conservation des aliments et autres produits, mais ce qu’il est à redouter , est ce sentiment d’insécurité qui peut s’installer parmi la population, face aux risques des cambriolages des domiciles. A ce propos, la population d’Aïn El Türck est devenue frileuse, la ville est petite, les nouvelles courent vite d’un coin à l’autre. Le cambriolage, de nuit, il y a moins d’une semaine d’une résidence dans une coopérative immobilière à Bouisseville, a jeté l’effroi parmi le voisinage et les citoyens. Habituée à entendre et à vivre ce genre d’aventures, la population est constamment sous mode vigilance, sachant pertinemment que les malfrats, à court d’argent durant cette période automnale, n’hésiteront pas un instant à investir les lieux de résidence inoccupés ou estimés faiblement surveillés. Il est d’ailleurs à saluer la concentration des forces de police de la sûreté de daïra d’Aïn El Türck et leur célérité à faire avorter de nombreuses tentatives de cambriolages de domiciles, sans quoi, cela aura été un massacre et beaucoup de familles, auraient été victimes des agissements des nombreux scélérats.

Karim Bennacef