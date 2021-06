<span style='text-decoration: underline;'>AG élective du COA</span>:<br><span style='color:red;'>Une course à deux pour la présidence de l’instance olympique</span>

Le président sortant du Comité olympique et sportif algérien (COA), Abderrahmane Hammad et le patron de la Fédération algérienne de natation (FAN), Mohamed-Hakim Boughadou, seront face à face pour se disputer la présidence de l’instance olympique dont l’Assemblée générale élective (AGE) est prévue mardi à Alger.

Plusieurs fois champion d’Afrique et médaillé de bronze aux JO-2000 de Sydney en saut en hauteur, Hammad (44 ans) a décidé de se porter candidat pour, dit-il, achever le travail déjà engagé lors de son passage à la tête de l’instance olympique, lui qui a remplacé en septembre 2020 le démissionnaire Mustapha Berraf.

Il a exprimé sa détermination à travailler avec l’ensemble des partenaires du mouvement sportif national, tout en mettant l’accent sur le travail déjà entrepris en direction des athlètes qui s’apprêtent à participer aux Jeux olympiques de Tokyo. De son côté, Mohamed-Hakim Boughadou (41 ans) propose dans son programme électoral une «nouvelle vision», avec notamment une moralisation du sport olympique. Les grandes lignes de son programme s’articulent, entre autres, sur la réforme des statuts et de l’organisation du COA, la décentralisation de l’instance olympique par la création de trois Comités olympiques régionaux et le lancement d’un dialogue permanent avec les fédérations. L’heureux élu deviendra mardi le 15e président du COA depuis sa création en 1963 avec à sa tête feu docteur Mohand Maouche (1963-1965).

Depuis cette date-là, se sont succédé à ce poste : Hadj Omar Darmoun (1965-1968), Mohamed Zerguini (1968-1983), Abdenour Bekka (1983-1984), Mohamed Salah Mentouri (1984-1988), Si Mohamed Baghdadi (1988-1989), Mohamed Salah Mentouri (1989-1993), Sid-Ali Lebib (1993-1996), Mustapha Berraf (1996-1998), Mustapha Larfaoui (1998-2001), Mustapha Berraf (2001-2009), Rachid Hanifi (2009-2013), Mustapha Berraf (2013-2020) et donc Abderrahmane Hammad (2020-2021).

Une commission de candidatures composée du secrétaire général du COA Rabah Bouarifi et de cinq autres membres de l’assemblée générale non candidats aux prochaines élections, avait été élue lors de la précédente AG ordinaire. Elle comprend aussi Mabrouk Kerboua, Mohamed Tahar Mesbahi, Mohamed Fellahi, Sakina Boutamine et Soumia Fergani. Cette commission sera aussi chargée de gérer l’opération de vote lors des travaux de l’AGE. Concernant le bureau exécutif du COA, 33 candidats ont déposé leurs dossiers pour y accéder : 21 pour 8 places destinées aux fédérations olympiques, 9 pour 4 places réservées aux fédérations non olympiques ainsi que 3 candidatures pour 2 places réservées à la gent féminine.