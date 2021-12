<span style='text-decoration: underline;'>USM Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>Une défaite de trop et des inquiétudes</span>

Après les neufs premiers rounds disputés, le club phare de la Mekerra retourne à la case départ en essuyant samedi passé son cinquième revers.

Face donc au club local du CRB Ain Oussera qui joue loin de ses bases à Berrouaghia plus exactement, les poulains de Slimani ont été battus par deux buts à zéro sur deux réalisation de Rahmani et Lahouazi du CRBAO qui devance grâce à cette victoire l’USMBA. Les Belabbésiens occupent toujours une inquiétante onzième place au classement général avec une dizaine de points récoltés. Samedi prochain, l’Union se déplacera à Ben Aknoun. Un voyage risqué, car l’ES Ben Aknoun occupe la cinquième et honorable marche. C’est une semaine très chargée qui attend les coéquipiers de Koufi, car après le match de Ben Aknoun, ils recevront Oued Sly le 31 de ce mois avant d’aller à Khemis Miliana pour affronter le SKAF local. A l’heure actuelle, rien n’a changé pour la Mekerra et le laxisme de ses dirigeants est toujours en vigueur laissant les joueurs et le club livrés à eux mêmes.

B. Didéne