<span style='text-decoration: underline;'>Rapatriement</span>:<br><span style='color:red;'>Une délégation d’étudiants rapatriés d’Ukraine reçue à l’APN</span>

Le président de la Commission des affaires étrangères de l’Assemblée populaire nationale (APN), Mohamed Hani a reçu, lundi au siège de l’Assemblée, une délégation de représentants des étudiants algériens rapatriés d’Ukraine, a indiqué un communiqué de la chambre basse du Parlement.

Le président et le vice-président de l’APN, Brahim Boughali et Fitas Belakehal ont assisté une partie de cette rencontre, selon la même source.

M. Boughali a affirmé, lors de cette rencontre, que «le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune avait donné des instructions claires à l’effet de rapatrier l’ensemble des ressortissants algériens bloqués en Ukraine désirant rentrer au pays», ajoutant que ce n’est qu’un devoir accompli par l’Etat envers ses enfants.

«Les problèmes auxquels sont confrontés ces étudiants concernant la poursuite de leur cursus en Algérie seront pris en charge en coordination avec les secteurs concernés notamment le ministère de l’Enseignement supérieur», a-t-il rassuré.

S’exprimant dans ce cadre, M. Hani a souligné qu’il s’attelait en compagnie de quelques députés, et «conformément aux décisions du Président de la République, à prendre en charge les dossiers de ces étudiants pour leur permettre de poursuivre leurs études dans les universités algériennes».

Il a promis aussi de recevoir des cadres du secteur de l’Enseignement supérieur et des recteurs des universités pour régler la situation des étudiants en question.

Les représentants de étudiants ont soulevé, quant à eux, leurs préoccupations ainsi que les difficultés qu’ils rencontrent pour s’inscrire à la mi année universitaire, appelant le président de l’APN et les députés à «intervenir immédiatement afin de les aider à intégrer les universités algériennes».