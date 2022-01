<span style='text-decoration: underline;'>L’UNIVERSITÉ DE MASCARA FERMÉE UNE SEMAINE À PARTIR DE JEUDI</span>:<br><span style='color:red;'>Une dizaine d’enseignants positifs au covid</span>

Le recteur de l’université Mus tapha Stambouli de Mascara, Samir Bentata, s’est réuni avant hier matin avec l’ensemble de ses partenaires afin de prononcer un état de lieu sur le développement du virus du covid 19 au niveau de l’université.

Il a été annoncé les nombres de dix enseignants, neuf travailleurs et trois étudiants déclarés positifs et suivant leurs traitements. Il a été donc décidé la suspension des études à partir de jeudi prochain, 29 du mois en cours jusqu’à dimanche 6 février comme première mesure préventive, ainsi que la suspension de toutes les manifestations scientifiques en présentiel, y compris les soutenances des thèses de doctorats durant cette période, poursuivre la vaccination et les mesures de distances et le port de masques de protection dans l’enceinte de l’université, la fermeture des cités universitaires, l’arrêt de toutes les activités culturelles et sportives, et la programmation d’examens de rattrapage pour les étudiants absents lors des examens de fin du premier semestre pour des raisons de santé. Enfin, les examens du premier EMD qui sont en cours seront menés à leurs termes, c’est-à-dire demain mercredi et le lendemain. L’université sera fermée à titre préventif en attendant le rapport de la cellule de suivie installée par le recteur.

M. Bekkar