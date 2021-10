<span style='text-decoration: underline;'>Exportations hors hydrocarbures </span>:<br><span style='color:red;'>Une dynamique solide</span>

La courbe haussière des exportations hors hydrocarbures donne de sérieux signes de robustesse. La régularité des chiffres mensuels toujours en progression imprime une dynamique positive susceptible de confirmer l’objectif de 4,5 milliards de dollars que s’est fixé l’exécutif à la fin de l’année en cours.

La solidité de la courbe est essentiellement portée par les exportations des engrais, des produits minéraux, chimiques et de la sidérurgie. C’est ce qu’a révélé le directeur général du Commerce extérieur au ministère du Commerce, Khaled Bouchlaghem. Ces cinq ou six produits ouvrent la voie à la diversification, mais l’on peut néanmoins noter la palette assez étroite, de sorte que les produits transformés ou carrément fabriqués en Algérie ne figurent pas dans le peloton de tête des produits hors hydrocarbures exportables.

Les chiffres communiqués par M. Bouchlaghem lors d’un passage à la radio confirment une impression d’une économie de matière première. En effet, le responsable a révélé que les engrais et les produits minéraux, chimiques et azotiques figurent parmi les principaux produits exportés avec une hausse de 70%. Une progression significative, mais loin d’égaler les produits sidérurgiques dont les exportations ont augmenté de 2.000%. Cette catégorie d’export a fait engranger 600 millions USD de recettes sur la période des derniers mois de 2021. On retiendra également un saut appréciable des exportations des produits chimiques non organiques. La hausse est de 200%. Concernant les partenaires étrangers, soit pour les importations ou les exportations, M. Bouchlaghem a fait savoir que la Chine et les pays européens demeurent les principaux partenaires commerciaux de l’Algérie durant les premiers mois de 2021.

A titre illustratif, il faut savoir qu’une quantité de 1.250 tonnes de ciment a été exportée mercredi vers le Mali par la société «Saoura-Ciment», indique jeudi un communiqué de cette cimenterie, filiale du groupe industriel de ciment d’Algérie (GICA) à Bechar. Cette quantité de ciment sera acheminée jusqu’au Mali par des camions de gros tonnage du groupe public de transport terrestre de marchandises et de logistique (Logistrans). Au mois d’août dernier, 25.000 tonnes de différents types de ciment produits par la même société publique ont été exportées vers les pays voisins, à savoir le Mali, le Niger et la Mauritanie.

Une autre opération d’exportation tout aussi importante a été assurée par le complexe d’ammoniac et d’urée «Sorfert» d’Aïn Bia (Oran). Il s’agit d’un premier chargement d’urée granulée destiné à l’exportation vers la Mauritanie à partir du port d’Arzew, dans le cadre d’un contrat portant sur 20.000 tonnes de ce produit, et ce en présence de l’ambassadeur de la Mauritanie en Algérie, Weddadi Sidi Haiba et des responsables de Sorfert. «Aujourd’hui, nous réalisons une première vente de 5.500 tonnes d’urée granulée pour la Mauritanie dans le cadre d’une vente globale de 20.000 tonnes et nous avons déployé tous les moyens nécessaires pour réaliser cette première opération d’exportation de ce produit dans de bonnes conditions et dans les délais requis», a déclaré l’adjointe du Président directeur général de Sorfert, Souad Abdallah.

Il reste que cette poussée très positive des exportations hors hydrocarbures connaîtra un jour ou l’autre ses limites sur les produits actuellement exportés. On ne peut pas vendre pour plusieurs milliards de dollars d’engrais et de produits sidérurgiques. Le directeur du commerce extérieur au ministère du Commerce pointe ainsi les faiblesses de l’actuel schéma des exportations hors hydrocarbures. Il s’agit de la présence quasi symbolique des produits alimentaires et des industries manufacturières dans les exportations. Cet état de fait est d’autant plus frustrant que plusieurs produits algériens sont demandés sur les marchés arabes et africains. L’Algérie gagnerait donc à pénétrer les marchés en voie de développement, puisqu’elle a une place privilégiée et tous les tests de placement de produits à l’étranger ont remporté un franc succès.

On apprendra dans ce contexte que le Salon du produit algérien destiné à l’exportation est annoncé pour 26 décembre 2021 et durera jusqu’au 8 janvier 2022 à Tamanrasset. Les ministres du Commerce et des opérateurs économiques africains seront invités audit Salon. L’objectif sera de créer une sorte de dynamisme régional dans le secteur marchand.

