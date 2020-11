<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>Une école fermée pour cause de covid-19</span>

Une école fermée pour cause de covid-19

Mostaganem : Une école fermée pour cause de covid-19

Avant-hier dans l’après midi, le directeur d’une école primaire à Hassi Maméche et deux autres travailleurs, ont été suspectés d’avoir contracté le virus covid 19, tous deux enregistrant une fièvre élevée et un état fébrile.

Ainsi, le directeur de wilaya de l’Education et une équipe médicale, dépêchée par le responsable de la prévention au niveau de la DSP, se sont rendus à la dite école. Après examen des patients qui ont été pris en charge pour confinement, il a été décidé la fermeture de l’école.

Les autres travailleurs et élèves ont également été examinés et soumis au test PCR.

Ils n’ont rejoint leurs domiciles qu’en fin de journée. Quand, les résultats seront connus et s’ils sont négatifs, l’école sera de nouveaux ouverte. Par ailleurs, il y a trois jours une enseignante d’une école d’Ain Nouissy a été déclarée positive covid 19.

Ainsi, ses élèves ont été renvoyés et sa classe a été fermée. La situation est suivie de prés dans les établissement scolaires et tout fait suspect est relevé et des mesures adéquates sont prises.

Charef.N