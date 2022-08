<span style='text-decoration: underline;'>Mers El Kebir</span>:<br><span style='color:red;'>Une énième décision communale pour l’interdiction du rejet des ordures</span>

Plusieurs décisions ont été prises à Oran ces dernières années pour faire face à l’insalubrité et organiser la collecte des ordures ménagères.

Mais malheureusement, plusieurs de ces décisions n’ont pas été appliquées sur le terrain, notamment en matière des heures de collecte. L’hygiène à Oran est devenu un véritable casse tête pour les services concernés durant chaque saison estivale, vu les énormes quantités de déchets générés quotidiennement et l’absence d’une solution durable pour une collecte efficace.

«Il y’a les camions et les agents, mais l’insalubrité est toujours là, l’Etat débourse chaque année des milliards pour assurer l’hygiène et la propreté des rues, mais en réalité sur le terrain c’est autres chose» dira un citoyen. Et pour organiser la collecte et faire face au jet anarchique des déchets notamment de la part des commerces et des restaurants, la commune de Mers El Kebir vient de décider d’interdire le rejet de ces ordures devant ces commerces. Dans une décision communale N 63, la commune a décidé que ces ordures ne doivent pas être jetées au bords des routes mais bien dans des lieux appropriés en respectant les heures de collecte. Les contrevenants seront soumis à payer une amende entre 3000 et 4000Da. Le secrétaire général de la commune et les services de sécurité ont été chargés de l’application de cette décision, qui une fois appliquée rigoureusement permettra de faire face au rejet anarchique, surtout que cette commune enregistre le passage quotidien des estivants voulant rejoindre les plages d’Ain El Turck. Donc un véritable éclat du visage de cette commune ne sera qu’un honneur pour ses habitants. Notons que parmi les facteurs qui favorisent l’insalubrité à Oran figurent le rejet continuel des déchets par les citoyens, qui ne respectent pas les heures de ramassage des ordures ménagères. Les Oranais jettent n’importe quand les déchets, matin, après midi et le soir dans beaucoup de quartiers. Résultats, des bacs débordés et même les nombreuses rotations des bennes tasseuses ne suffisent pas à régler la situation. Il est à rappeler, par exemple la cité commerciale Akid Lotfi enregistre quotidiennement le rejet de grandes quantités de déchets, où les déchets issus des magasins sont mélangés aux ordures ménagères, ce qui fait que la tâche n’est facile pour les éboueurs et nécessite plusieurs rotations vers le CET de Hassi Bounif.

Fethi Mohamed