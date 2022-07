<span style='text-decoration: underline;'>Education</span>:<br><span style='color:red;'>Une enveloppe de 163 millions de DA pour la commune d’Oran</span>

La commune d’Oran a bénéficié d’une enveloppe financière des services de la wilaya d’un montant de 163 millions DA pour la prise en charge d’une partie des dépenses de restauration scolaire et la réhabilitation de nombreuses écoles primaires, a-t-on appris jeudi du président de cette collectivité locale, Amine Allouche.

Lors d’une session extraordinaire de l’APC, tenue récemment, pour examiner le budget complémentaire de la commune pour l’exercice 2022, le P/APC a annoncé que les services de la wilaya ont alloué un montant de 101 millions DA pour couvrir les dépenses de 105 jours de cantine scolaire dans les écoles primaires et 62 autres millions de DA pour couvrir les dépenses d’entretien de plusieurs écoles primaires. Amine Allouche a indiqué que les services de la wilaya ont, d’autre part, alloué une autre subvention financière d’un montant de 38 millions de DA pour la prise en charge de l’opération d’intégration des bénéficiaires des dispositifs d’aide à l’insertion professionnelle et sociale pour les titulaires de diplômés parmi les travailleurs de divers services de la municipalité. Par ailleurs, l’APC d’Oran a approuvé l’attribution de subventions financières d’un montant de 140 millions de DA, à partir du budget primitif de l’année 2022 au profit de quatre établissements publics de la wilaya chargés des prestations de services publics dans les domaines de l’hygiène, de l’environnement, des espaces verts et de l’éclairage public, au profit de la commune.

Ainsi, un montant de 40 millions de DA est accordé au profit de l’entreprise «Nadhafa Oran», 40 millions de DA au profit de l’entreprise de l’éclairage public «Ermeso», 30 millions de DA pour l’entreprise de gestion des centres d’enfouissement technique et un montant similaire pour l’entreprise «Oran vert» spécialisée dans l’entretien et la gestion des espaces verts, détaille la même source. Les membres de l’APC ont approuvé le budget complémentaire de la commune pour l’année 2022 d’un montant de 10 milliards et 514 millions de DA pour les dépenses et 9 milliards et 227 millions de DA pour les recettes. Le P/APC d’Oran a indiqué que ce budget supplémentaire pour l»année 2022 visait à corriger un ensemble de déséquilibres contenus dans le budget primitif pour la même année, qui avait été élaboré avant l’installation de l’actuelle Assemblée.