<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>Une enveloppe de 2,9 milliards DA pour réhabiliter les routes</span>

La wilaya de Mostaganem a bénéficié, ces deux dernières années, de projets de développement pour lesquels une enveloppe globale de 2,9 milliards DA a été consentie pour la maintenance et la réhabilitation du réseau routier, a-t-on appris mardi de la cellule de communication de cette collectivité locale.

Le wali de Mostaganem, Aïssa Boulahia, a présidé, dernièrement, une réunion de travail consacrée à l’examen de l’état d’avancement du programme de développement, qui compte des actions inscrites pour les exercices 2020 et 2021, visant à réhabiliter le réseau des routes nationales, des chemins de wilaya et vicinaux d’une longueur de 335 km. Au cours de cette réunion, les obstacles entravant le lancement de 23 opérations au titre de ce programme et les modalités de réalisation des nouveaux projets inscrits au titre de l’exercice budgétaire 2022 ont été abordés, ajoute la même source. Dans ce contexte, le wali a ordonné la clôture des projets achevés, dont les 179 opérations liées au secteur des travaux publics comme il a recommandé l’adoption d’entreprises de réalisation qualifiées respectant les cahiers de charges et les délais de réalisation fixés dans les contrats. S’agissant de la saison estivale, une vaste opération sera lancée pour réhabiliter les trémies situées aux entrées de la ville de Mostaganem et du pont de la ligne Greenwich, traversant la commune de Stidia. Cette campagne sera prise en charge par 460 agents chargés de nettoyer les abords des routes, a-t-on expliqué Par ailleurs, Il est prévu, dans les prochaines semaines, le renforcement du réseau routier de la wilaya constitué de 2.300 km et de 84 ouvrages d’art entre ponts et tunnels, par une nouvelle route reliant le port commercial de Mostaganem à la pénétrante de l’autoroute Est-Ouest, après la finalisation des études de réalisation de cet axe vital dédié aux poids lourds.