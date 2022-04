<span style='text-decoration: underline;'> USM Bel Abbés 1 – MCB Oued Sly 2</span>:<br><span style='color:red;'>Une équipe bis pour éviter le forfait</span>

C’est une formation presque réserviste qui a affronté Ouled Sly avant-hier sur la pelouse du stade du 24 février de Sidi Bel Abbés.

Ayant hypothéqué toute chance de maintien en Ligue Deux, l’USMBA a encore chuté à domicile avec cette nouvelle défaite de deux buts à un. Une formation belabbésienne qui devient vulnérable et qui compte aujourd’hui sur ses jeunes du cru pour achever le championnat et éviter un forfait général à l’image du GS Sidi Khaled et CRB Sfisef en Régionale Une Ouest, ce qui montre à quel point le sport roi est malade au niveau de la wilaya de Sidi Bel Abbés. Regrettable ce présent de la Mekerra!

B. Didéne