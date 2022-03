<span style='text-decoration: underline;'>Célébration du 08 mars, journée de la femme à Aïn El Türck</span>:<br><span style='color:red;'>Une escale commémorative sur le combat de la femme algérienne</span>

Fidèle à sa tradition, la société civile féminine de la daïra d’Aïn El Türck, représentée par le bureau de daïra de l’Union Nationale de la Femme Algérienne (UNFA) avec à sa tête Mme Lila Othmani, n’a pas dérogé à la règle pour faire de cette journée du 08 Mars, une escale commémorative sur le long parcours et combat de la femme algérienne et son rôle dans la consécration du processus démocratique en Algérie.

S’adressant, dans son allocution à l’assistance rehaussée par la présence des autortés civiles et miliaires de la daïra d’Aïn El Türck, Mme Othmani a souligné l’implication de la femme dans le travail de proximité notamment sur le volet social au coté de ses confrères à l’instar de Mr Rachid Far président du bureau de l’Association Nationale de la Promotion de la Citoyenneté et des Droits de l’Homme, coorganisatrice de l’événement, de Kassani Houari entrepreneur , membre actif de l’association et Brixi Samir chargé de l’organique qui ont assuré œuvrer à accompagner la société civile féminine dans sa démarche.

Il est à noter la présence en force à cet événement des représentantes des associations et autres fédérations locales à l’instar de celle des parents d’élèves représentée en la personne de Mme Berrahal Khadidja. Si l’heure était au recueillement à la mémoire des moudjahidates et des martyrs de la révolution lors de cette cérémonie, un hommage a été rendu aux femmes actives dans les secteurs de la Santé, l’Éducation, la Sureté nationale, l’administration et l’APC pour leur abnégation et leur sens du devoir pour relever le défi dans cette Algérie nouvelle. Des cadeaux symboliques mais chargés de sens, ont été remis à une soixantaine de femmes en guise de reconnaissance à leur dévouement. A noter enfin que la cérémonie a été agrémentée par une belle après-midi artistique à la grande joie des convives.

Karim Bennacef