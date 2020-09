<span style='text-decoration: underline;'>Le chef d’état major à propos du référendum sur la révision de la Constitution </span>:<br><span style='color:red;'>«Une étape cruciale»</span>

L’ANP est décidée à «concrétiser les attentes légitimes des générations de l’indépendance, qui ont exprimé en toute spontanéité et avec une clarté totale, leurs espoirs de bâtir une Algérie nouvelle, Etat de droit, érigée sur de solides fondements, dont la justice, l’équité et l’égalité des chances entre les enfants de la même patrie seraient les piliers, et où l’on aspire, avant toute chose, à l’intérêt suprême de la patrie».

Le référendum sur la révision de la Constitution concerne l’ensemble des Algériens et les éléments de l’ANP ne sont pas en reste. Les militaires, dont la mission est la sauvegarde de la sécurité sur tout le territoire avant, pendant et après le scrutin, veillent à ce que les voix des Algériens ne soient, en aucune manière détournées. C’est dire que l’ANP est tout autant mobilisé que le reste des institutions du pays. A ce propos, le général de corps d’armée, Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire (ANP), n’a pas manqué de souligner l’intérêt de l’institution militaire en qualifiant, hier à Oran, le référendum sur la Constitution, d’«étape cruciale» dans le processus d’édification de la nouvelle Algérie. A cela, le Haut Commandement de l’Armée appelle à faire de ce rendez-vous électoral, annonce par la voix du chef d’état-major sa franche disponibilité pour une «réussite totale», du processus référendaire. Le communiqué du ministère de la Défense qui rapporte les propos du général de corps d’armée, relève que ce dernier estime que le rendez-vous électoral du 1er novembre «constitue une étape cruciale dans le processus visant à tracer les repères du nouvel Etat algérien, comme l’a promis Monsieur le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, lors de sa campagne électorale». Prononcé à l’occasion de l’installation officielle du nouveau Commandant de la 2ème Région militaire, l’allocution de Said Changriha, met clairement l’accent sur la détermination de l’ANP de «concrétiser les attentes légitimes des générations de l’indépendance, qui ont exprimé en toute spontanéité et avec une clarté totale, leurs espoirs de bâtir une Algérie nouvelle, Etat de droit, érigée sur de solides fondements, dont la justice, l’équité et l’égalité des chances entre les enfants de la même patrie seraient les piliers et où l’on aspire, avant toute chose, à l’intérêt suprême de la patrie».

On reteindra du discours du général de corps d’armée, le fait que «le Haut Commandement de l’Armée nationale populaire, fournira tous les efforts nécessaires afin de faire de cette étape cruciale une totale réussite, en soutenant entièrement les démarches des institutions de l’Etat, visant à atteindre de nouveau la renaissance et le progrès de l’Algérie, grâce aux plus dévoués et intègres parmi ses fils, en particulier les jeunes qui sont l’atout de la nation, en tout temps». Un engagement pour la patrie et la nouvelle Algérie.

Yahia Bourit