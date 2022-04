<span style='text-decoration: underline;'>Gaspillage alimentaire en Algérie</span>:<br><span style='color:red;'>Une étude pour évaluer l’ampleur du phénomène</span>

La quantité de pain gaspillé en 2021 s’élève à 14 g par habitant par jour, soit 914 millions de baguettes par an. Ainsi, la quantité globale des déchets produits par les consommateurs en Algérie s’élève à environ 13 millions de tonnes en 2021.

L’Agence nationale des déchets a initié une grande enquête dédiée à l’évaluation de l’ampleur du gaspillage alimentaire. L’étude, initiée en mars dernier et s’étalant sur une année concernera les familles algériennes, ainsi que les différents opérateurs économiques publics et privés. La directrice de gestion intégrée des déchets à l’Agence, Fatma Zohra Barça qui a fait état de cette étude révèle l’objectif de l’AND, celui de définir les indicateurs quantitatifs permettant de mesurer le fléau du gaspillage alimentaire en Algérie. Ce travail scientifique sera suivi par l’établissement d’une feuille de route centrée sur les objectifs de lutte contre le gaspillage. Annoncé au mois de Ramadhan, mois du gaspillage par excellence, l’étude de l’AND devra «définir les opérations à engager pour éviter le gaspillage alimentaire et à élaborer des applications permettant de localiser les lieux de gaspillage, en sus de mettre en place des programmes de collecte des restes alimentaires inutilisés, en coopération avec la société civile», souligne Mme Barça.

Il y a lieu de rappeler qu’en 2019, le taux de gaspillage alimentaire représentait plus de 19% des aliments destinés aux ménages algériens. Une proportion importante qui demeure moindre par rapport à ce que gaspillent les restaurants, les hôtels et les grandes unités de production. La même responsable, soutient qu’au mois du Ramadhan, la quantité de déchets ménagers augmente de 10 % par rapport aux autres mois, relevant que «l’indicateur de l’année 2021 affiche un recul du taux de croissance à 4 % dû, selon elle, à l’impact de la pandémie de la Covid-19 sur le mode de consommation des familles algériennes, ainsi qu’aux actions de sensibilisation.» Sur cette même période, on apprend que la quantité de pain gaspillé en 2021 s’élève à 14 g par habitant par jour, soit 914 millions de baguettes par an. Ainsi, la quantité globale des déchets produits par les consommateurs en Algérie «s’élève à environ 13 millions de tonnes en 2021, un taux «moyen» par rapport aux quantités cumulées dans les autres pays, a encore fait savoir la responsable qui a relevé que la problématique réside dans la manière de gestion les déchets et non pas leur quantité», indique Mme Barça.

Il faut savoir que dans plusieurs pays, la gestion des déchets ne constitue pas un fardeau. Bien au contraire, c’est une filière économique à part entière, puisque le recyclage de matières premières est en soi une source de profit appréciable pour beaucoup d’opérateurs activant dans le domaine du recyclage. En Algérie, la filière s’épaissit de jour en jour. On retiendra à ce propos que le nombre d’opérateurs activant dans le domaine de collecte et de récupération des déchets a augmenté à 14.000 opérateurs au début de l’année en cours, alors qu’ils étaient 2900 en 2014 et 4086 en 2019. Une progression nette, mais qui demeure insuffisante. Le secteur de l’Environnement ambitionne de porter le taux de récupération des déchets non dangereux à 30% en 2035, selon Mme Barça. L’Agence s’attèle à encourager les investisseurs à accéder à ce domaine et s’orienter vers de nouvelles spécialités pour la valorisation des déchets par la fabrication d’engrais (organiques), a-t-elle fait savoir.

La vision semble on ne peut plus claire et on en veut pour preuve le financement par le ministère de l’Environnement de trois stations de fabrication d’engrais à l’ouest du pays. Ceci permettra à la filière de franchir un pas «qualitatif» et envisager une réelle valeur ajoutée, en ce sens que ces engrais organiques entrent dans le processus de l’agriculture verte, dont les produits sont aujourd’hui très demandés à l’international et donc faciles à exporter.

